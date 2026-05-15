¿Dónde escuchar el mejor reggaeton 'old school' en Ibiza?

I Love Reggaeton regresa este domingo a Ushuaïa Ibiza con una nueva entrega de su primera residencia en la isla, dedicada a los grandes himnos del reggaeton old school.

Un viaje al pasado con los himnos latinos

El icónico recinto open-air de Platja d’en Bossa se convertirá en una máquina del tiempo sonora para revivir los clásicos que marcaron a toda una generación.

Imagen de archivo de I Love Reggaeton en Ushuaïa Ibiza. / TNL

El cartel estará encabezado por Alexis & Fido, dúo puertorriqueño responsable de algunos de los temas más recordados del género. También actuarán Franco El Gorila, DCS junto a Dr. Bellido, Dame + Gasolina DJs y Juanjo García. Con una mezcla de nostalgia, perreo y energía festivalera.