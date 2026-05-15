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Ushuaïa Ibiza

¿Dónde escuchar el mejor reggaeton 'old school' en Ibiza?

Alexis & Fido encabezan el cartel de la tercera entrega de 'I Love Reggaeton' en Ushuaïa Ibiza

Imagen de archivo de una fiesta 'I Love Reggaeton' en Ushuaïa Ibiza.

Imagen de archivo de una fiesta 'I Love Reggaeton' en Ushuaïa Ibiza. / TNL

Redacción Ibiza

Ibiza

I Love Reggaeton regresa este domingo a Ushuaïa Ibiza con una nueva entrega de su primera residencia en la isla, dedicada a los grandes himnos del reggaeton old school.

Un viaje al pasado con los himnos latinos

El icónico recinto open-air de Platja d’en Bossa se convertirá en una máquina del tiempo sonora para revivir los clásicos que marcaron a toda una generación.

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Imgen del 'opening' de 'I Love Reggaeton' en Ushuaïa Ibiza.

Imagen de archivo de I Love Reggaeton en Ushuaïa Ibiza. / TNL

El cartel estará encabezado por Alexis & Fido, dúo puertorriqueño responsable de algunos de los temas más recordados del género. También actuarán Franco El Gorila, DCS junto a Dr. Bellido, Dame + Gasolina DJs y Juanjo García. Con una mezcla de nostalgia, perreo y energía festivalera.

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