Formentera afronta la temporada estival con las playas sin balizar por un recurso judicial

Los conflictos administrativos, legales y, en este caso, judiciales, no dan tregua a las playas de Formentera en una temporada estival que no ha hecho más que empezar pero pinta bastante complicada.

A los ya conocidos problemas que afrontan los concesionarios de los quioscos y los adjudicatarios de los lotes de sombrillas y hamacas, ahora se une también el recurso en materia de contratación presentado por una empresa que mantiene paralizada la licitación del balizado de las playas de la isla. Unos trabajos que deberían haber comenzado el 1 de mayo, fecha oficial de arranque de la temporada de verano.

El proceso de licitación del suministro, instalación, mantenimiento, desinstalación, limpieza y almacenaje del balizamiento de las playas del litoral formenterés se inició el pasado 13 de febrero, con un presupuesto inicial previsto de 215.046,77 euros, IVA incluido. Tres empresas compitieron por el contrato, resultando ganadora una de ellas, con sede en Tarragona, según queda reflejado en el acta de la Junta de Gobierno celebrada el 20 de marzo.

Pero la segunda empresa clasificada recurrió ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (Tarc) esta adjudicación preliminar y pidió que se suspendiera la licitación cautelarmente, al considerar que la atribución de puntos en un determinado criterio del pliego de condiciones no había sido correcta.

La Junta de Gobierno del 31 de marzo aprobó solicitar al tribunal la inadmisión del recurso y la desestimación de las medidas cautelares.

El Tarc no aceptó suspender la licitación en ese momento, según informan desde el Consell Insular, por lo cual el concurso siguió su tramitación y se adjudicó formalmente el 17 de abril, en Junta de Gobierno, por un importe total de 168.190 euros (IVA incluido).

La compañía clasificada en segundo lugar volvió a presentar ante el Tarc un recurso y esta vez sí, el tribunal especializado en la resolución de conflictos relacionados con contratos públicos comunicó a la institución insular que, a pesar de haber archivado el primer recurso, este último había sido admitido a trámite, así que la adjudicación quedaba paralizada hasta su resolución.

Playas sin balizado

Esto deja a las playas de Formentera sin el balizado previsto para esta temporada por un periodo de tiempo que se desconoce. La consellera de Medio Ambiente, Verónica Castelló, explicó el miércoles que el Tarc «puede tardar hasta tres meses en hacer público su dictamen», pero que, al tratarse de un asunto que pone en riesgo la seguridad de los bañistas, confía en que este plazo se reduzca lo máximo posible.

El año pasado, el proyecto de balizamiento tenía un presupuesto total mucho más reducido: 36.500 euros más IVA, y se instalaron boyas en ses Illetes, es Cavall d’en Borràs, Cala Saona, las playas de Levante, es Pujols, es Caló de Sant Agustí y en el tramo de costa entre Caló des Mort y Arenals, en Migjorn.