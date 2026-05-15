El PSOE denuncia un nuevo retraso de las VPO de Isidor Macabich y acusa al IBAVI y a Triguero de "dejadez y absoluta incapacidad de gestión"

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Ibiza denuncia un nuevo e importante retraso en la construcción de las 60 viviendas de promoción pública previstas en la avenida de Isidor Macabich, después de que el Ayuntamiento haya aprobado una prórroga de 18 meses y una ampliación adicional de 7 meses para finalizar las obras. Con esta nueva modificación, la fecha prevista de finalización se traslada hasta finales del año 2028.

Para el PSOE, este nuevo aplazamiento supone “un fracaso absoluto de gestión por parte del equipo de Triguero y del IBAVI”, así como una muestra más de la incapacidad del gobierno municipal del PP para dar respuesta al principal problema de la ciudad: el acceso a la vivienda.

Así lo ha señalado la secretaria de Vivienda del PSIB y secretaria general de la Agrupación Socialista de Ibiza, Elena López Bonet, quien ha lamentado que “estamos hablando de viviendas públicas imprescindibles para trabajadores, jóvenes y familias de Ibiza que no pueden esperar eternamente, mientras Triguero acumula retrasos, trámites mal gestionados y falta de previsión”.

Más de cinco años desde la concesión de la licencia

Los socialistas consideran especialmente grave que una promoción pública “que ya dejó encarrilada el PSOE” acumule más de cinco años desde la concesión de la licencia. "Es inaceptable que, en una ciudad en emergencia residencial, Triguero no sea capaz de impulsar con diligencia una promoción de vivienda pública tan necesaria”, ha afirmado López Bonet.

El PSOE critica que, mientras miles de familias de la ciudad necesitan un lugar donde vivir a un precio razonable, el gobierno municipal no declara la emergencia residencial ni actúa con la urgencia que requiere la situación. En este sentido, López Bonet ha reprochado al alcalde que “se dedique a arreglar su bajo comercial reconvertido en VPL para vivir allí lo más rápido posible, mientras las promociones públicas que necesita la ciudadanía acumulan años de retraso”.

Críticas a la justificación por los trabajos arqueológicos

La formación socialista rechaza también que el IBAVI y el Ayuntamiento intenten justificar este retraso únicamente por los trabajos arqueológicos realizados entre julio de 2025 y febrero de 2026.

“Las incidencias arqueológicas forman parte de la realidad urbanística de Ibiza y, precisamente por eso, requieren planificación, coordinación y anticipación. Lo que ha habido aquí es dejadez y mala gestión”, ha denunciado López Bonet. Desde el PSOE recuerdan que ya en el año 2025 se produjo una solicitud de prórroga que fue rechazada por defectos administrativos, hecho que, según los socialistas, “evidencia un caos de gestión impropio de una administración que debería estar centrada en agilizar proyectos estratégicos para la ciudadanía”.

Exigen un calendario creíble y seguimiento público

“El problema no es solo el retraso de unas obras; el problema es que detrás de cada mes perdido hay decenas de familias que continúan sin acceso a una vivienda asequible”, ha remarcado López Bonet.

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Finalmente, la secretaria de Vivienda del PSIB y secretaria general de la Agrupación Socialista de Ibiza ha exigido “un calendario de ejecución de las obras que sea creíble y un seguimiento público periódico para evitar nuevos retrasos en esta promoción pública”. “Las personas residentes en la ciudad de Ibiza no tienen por qué seguir siendo víctimas de la improvisación, la lentitud y la falta de liderazgo del señor Triguero”, ha concluido López Bonet.