Once denuncias a embarcaciones en un control en la bahía de Talamanca de Ibiza

Talamanca ha sido escenario esta mañana de un control conjunto a embarcaciones realizado por la Policía Local de Ibiza, el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, Medio Ambiente del Govern balear y el servicio de Vigilancia Costera de Ports IB.

El objetivo de la actuación ha sido comprobar que las embarcaciones cumplían la normativa, especialmente en cuestiones como el fondeo, el respeto a las zonas señalizadas con boyas, la documentación obligatoria y la posible existencia de actividades de alquiler ilegal de barcos, conocidas como chárter ilegal. Durante el operativo se han inspeccionado cuatro embarcaciones y se han interpuesto once denuncias por diferentes infracciones.

Un posible chárter ilegal y varias infracciones detectadas

Entre las irregularidades detectadas destaca una embarcación que, presuntamente, realizaba actividad de chárter ilegal sin contar con la licencia necesaria. También se han denunciado otros incumplimientos, como llevar más personas de las permitidas a bordo, conducir una embarcación sin la titulación de patrón obligatoria, no disponer correctamente de la documentación del contrato de alquiler y realizar carga y descarga de pasajeros en zonas no autorizadas.

En el dispositivo han participado cuatro agentes del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, dos agentes de la Policía Local de Eivissa, un agente de Medio Ambiente del Govern balear y dos vigilantes de Ports IB. El regidor de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Eivissa ha explicado que este tipo de controles se mantendrán durante todo el verano, tanto en la bahía de Talamanca como en el resto del litoral del municipio. "Estos controles van a ser continuos durante todo el verano, con el objetivo de tener un litoral cuidado y respetuoso con el medio ambiente, con los vecinos y con los visitantes", ha señalado.

El regidor también ha advertido de que "la impunidad para quienes piensan que se puede actuar al margen de la ley en nuestro municipio se ha terminado", y ha agradecido el trabajo de todos los cuerpos y servicios implicados, especialmente de la Guardia Civil y la Policía Local de Eivissa, por su labor para prevenir actividades irregulares en el litoral.