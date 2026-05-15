La nueva 'deixalleria' de Sant Joan supera los 100.000 kilos de residuos gestionados

La nueva deixalleria municipal de Sant Joan ha gestionado ya 100.413,70 kilos de residuos desde su puesta en marcha, según los datos registrados hasta el 13 de mayo de 2026. El Ayuntamiento hace un balance positivo del funcionamiento de la instalación y destaca en un comunicado su "consolidación como un recurso clave para mejorar la gestión de residuos en el municipio".

Las cifras reflejan, según el Consistorio, la buena acogida del servicio por parte de la ciudadanía y la implicación de los vecinos en la correcta separación de los residuos. Entre las fracciones más destacadas figuran los residuos de construcción y demolición, con 27.234 kilos; los voluminosos, con 24.379 kilos; los restos de jardinería y poda, con 15.501 kilos; la chatarra, con 13.922 kilos; y los RAEE mixtos, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, con 13.469 kilos.

Desde el Ayuntamiento subrayan que estos datos evidencian la utilidad de una instalación que permite depositar de forma ordenada materiales que "no deben abandonarse en la vía pública ni mezclarse con la recogida ordinaria". De este modo, se favorece su tratamiento adecuado, reciclaje o valorización.

Además de las principales fracciones, la deixalleria también ha recibido plásticos valorizables, neumáticos, aceites minerales y vegetales, baterías, pilas, fluorescentes, pinturas, envases contaminados, textil, vidrio plano, cápsulas de café y otros residuos especiales. Esta variedad confirma, según el Consistorio, la importancia de contar con un espacio municipal preparado para canalizar de forma segura distintos tipos de materiales.

"Herramienta fundamental"

El Ayuntamiento de Sant Joan agradece la colaboración ciudadana y anima a "seguir utilizando la deixalleria como una herramienta fundamental para avanzar hacia un municipio más limpio, sostenible y respetuoso con el entorno", añade la nota.

“Estos primeros datos demuestran que la nueva deixalleria está funcionando bien y que la ciudadanía está respondiendo. Es un servicio necesario, que nos ayuda a evitar abandonos, mejorar la separación de residuos y cuidar nuestro municipio”, señala el Ayuntamiento.

El Consistorio recuerda que una correcta gestión de los residuos es una "responsabilidad compartida" y que el uso adecuado de la deixalleria "contribuye directamente a la protección del territorio y a la mejora de la calidad de vida en Sant Joan".