Mariano Juan: "La mayor parte de la flota para los 'rent a car' que entra de fuera no tributa en Ibiza"

El vicepresidente del Consell de Ibiza y responsable del departamento de Movilidad, Mariano Juan, ha señalado este viernes que los retrasos en la autorización de la flota solicitada por los rent a car se deben a las reclamaciones presentadas desde el propio sector y a la mayor complejidad que han añadido para aplicar la restricción a la entrada de vehículos de fuera de la isla. Juan respondía así a las críticas lanzadas el jueves por la patronal Baleval, que reclama la suspensión de las limitaciones a su sector porque desconocían el número de coches con que iba a contar cada empresa para esta temporada.

Juan entiende las quejas de esta patronal, puesto que defiende a sus asociados y les interesaba contar con este reparto "cuanto antes mejor". No obstante apunta que, si no se han adjudicado los vehículos que corresponden a cada compañía, ha sido "precisamente" por incluir parte de sus propuestas: "La fórmula ahora es mucho más sofisticada que el año pasado, con más excepciones y, por primera vez, prioriza los vehículos eléctricos, lo que ha complicado aplicarla y resolver las solicitudes".

"Más allá del posible retraso [en estas autorizaciones para los rent a car], hay que poner en valor que esta ley está limitando los vehículos que entran de fuera, que en su mayoría no tributan en Ibiza", subraya el conseller.

Cupos

En este sentido, Juan pone el acento en que la propia patronal estimaba que solamente entraban 12.000 automóviles de fuera para las empresas de alquiler, pero "se ha demostrado que han solicitado 24.000". El cupo que ha fijado el Consell para este sector, tanto para este año como para 2027, se limita a 14.000 automóviles, 2.000 menos que los autorizados el año pasado.

Para este bienio, el límite diario de vehículos de fuera que podrán circular durante la temporada turística en Ibiza se reduce a un total de 17.668 autorizaciones diarias, mientras que el año pasado fueron 20.618. Además del cupo de 14.000 autorizaciones para las flotas de alquiler, se repartirán otras 3.548 para particulares llegados por vía marítima y otras 120 plazas reservadas para residentes en Formentera.

"El año pasado logramos que llegaran 38.000 vehículos menos durante la temporada estival, con lo que debemos poner en valor esta normativa", sentencia Juan.