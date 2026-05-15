El problema que denuncia un sindicato de la Policía Nacional que, según afirman, pone en riesgo la gestión del flujo de turistas este verano. Denuncian que no hay suficientes agentes para gestionar el Sistema de Entradas y Salidas, el nuevo sistema informático para registrar a los pasajeros que llegan desde países no miembros de la Unión Europea para estancias cortas. La Confederación Española de Policía (CEP) afirma que el sistema ya está retrasando el flujo de pasajeros y eso que estamos solo en mayo, y temen lo que pasará a partir del próximo mes, cuando comience a llegar el aluvión de visitantes propio de la temporada turística.

Llama la atención

La indignación de los adjudicatarios de lotes de playas de Formentera, después de que una resolución de la Dirección de Costas del Govern balear haya denegado la instalación de un tercio de las hamacas y sombrillas previstas para esta temporada. El Consell de Formentera ya ha anunciado que va a recurrir la decisión, pero si el recurso no prospera, algunos de los adjudicatarios se pueden quedar toda la temporada sin poder instalar los accesorios en las playas, con una gran pérdida económica.