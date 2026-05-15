El Institut d'Estudis Eivissencs pide a administraciones y ciudadanos que se opongan a "la ampliación" del aeropuerto de Ibiza

El Institut d'Estudis Eivissencs (IEE) ha pedido a las instituciones de Ibiza y a la población en general que se opongan a "la ampliación del aeropuerto de Ibiza" que según asegura planea AENA, el gestor público de las terminales aeroportuarias de interés general. Desde el IEE consideran que la isla no necesita aumentar el número de turistas que la visitan, y recuerda que fueron "nueve millones anuales según la última estadística".

La entidad sostiene en su comunicado que Ibiza, "no necesita batir récords anuales con el número de visitantes", sino "crecer con calidad de vida para todos los residentes y, si puede ser, con menos turistas".

El IEE afirma que AENA quiere ampliar el aeropuerto "hasta doblar su capacidad", aunque no explica de dónde sale esta información, y advierte de que esta medida, "en una isla masificada y con graves problemas de agua, de tráfico, de vivienda, de contaminación por los jets privados y, por decirlo suavemente, con una población ya bastante ‘quemada’ por la situación, es un contrasentido".

¿Seguir masificando es el mejor camino?

La entidad se pregunta si "realmente alguien cree que continuar masificando la isla es el mejor camino" o si AENA, a la que define como "una empresa controlada por el Estado", "solo piensa en el beneficio, aunque sea a costa de deteriorar la calidad de vida de los ibicencos".

El comunicado plantea también qué llegará "después de duplicar la capacidad del aeropuerto": "¿Doblar las carreteras? ¿Más desaladoras? ¿Cambiar la normativa para poder construir más y más? ¿Nuevos hoteles? ¿Una segunda pista de aterrizaje junto al Parque Natural de ses Salines? ¿Aumentar el techo poblacional?".

El IEE compara esta situación con la de la Autoridad Portuaria de Baleares, a la que define como "otra empresa bajo control estatal", y afirma que "ya está exprimiendo el Club Náutico de Ibiza, concediéndolo a quien paga más y sin tener en cuenta el arraigo de un CNI construido con el esfuerzo de los ibicencos hace cien años, ni las actividades deportivas y sociales que allí se desarrollaban".

La entidad añade que "ahora AENA quiere exprimir, todavía más, el aeropuerto, aunque sea a costa del malestar de los residentes", y se pregunta si "no estábamos hablando de que el número de turistas no puede continuar creciendo" o si "quizá el negocio cuenta más que el bienestar de las personas".

El Institut d'Estudis Eivissencs pide, "una vez más", a las instituciones de Ibiza y a toda la ciudadanía que se opongan a "este disparate" que dicen que tiene en mente Aena con respecto a las obras en el aeropuerto de Ibiza.