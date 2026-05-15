Cursos
Ibiza recibe a 36 policías locales en prácticas de los cuatro municipios de la isla
Diez de los aspirantes pertenecen al municipio de Ibiza y realizarán sus prácticas entre el 15 de junio y el 15 de septiembre
El Ayuntamiento de Ibiza ha recibido a los 36 policías locales en prácticas procedentes de los cuatro municipios de la isla: Santa Eulària, Sant Josep, Sant Antoni e Ibiza. Todos ellos se encuentran actualmente realizando su curso de formación.
Del total de aspirantes, diez corresponden al municipio de Ibiza, donde desarrollarán parte de su formación práctica.
Los futuros agentes iniciaron su preparación el pasado mes de febrero y está previsto que finalicen esta fase formativa a finales de octubre. Durante este periodo, una de las tareas prácticas que deben llevar a cabo es la regulación del tráfico, labor que están desarrollando hoy en el municipio de Ibiza como parte de sus prácticas.
En el caso concreto de los diez alumnos de Ibiza, realizarán sus prácticas en el municipio entre el 15 de junio y el 15 de septiembre. Posteriormente, volverán a incorporarse a la academia hasta finales de octubre. Una vez superada esta etapa, los aspirantes continuarán con seis meses más de prácticas de campo antes de completar definitivamente su formación como policías locales.
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