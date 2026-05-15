El PSOE califica la obra de Okuda de Sant Antoni de "despilfarro sin fin"

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sant Antoni ha denunciado la aprobación de un nuevo gasto de 17.980,60 euros, IVA incluido, destinado al arreglo de las paredes y la colocación de placas en el mural de la plaza del Kaos, obra del artista Okuda San Miguel, en lo que ha calificado como un "despilfarro sin fin"

Según ha señalado el PSOE, este nuevo contrato menor, correspondiente al expediente 7099/2026, supone “un capítulo más” en lo que consideran una mala gestión de los recursos públicos por parte del equipo de gobierno de Marcos Serra. Los socialistas critican que el Ayuntamiento vuelva a destinar dinero a una intervención que, recuerdan, ya tuvo un coste inicial de 371.000 euros y que en su momento fue objeto de polémica por su elevado importe.

Desde el Grupo Socialista sostienen que no se entiende que, después de la inversión realizada, los vecinos de Sant Antoni tengan que asumir ahora casi 18.000 euros adicionales por unos trabajos de mantenimiento que, a su juicio, deberían haber estado previstos desde el inicio del proyecto.

El municipio sufre carencias de servicios básicos

El PSOE también cuestiona las prioridades del equipo de gobierno. En este sentido, denuncia que, mientras el municipio presenta carencias en servicios básicos y en el mantenimiento de barrios periféricos, el Ayuntamiento continúe destinando recursos a actuaciones estéticas en proyectos ya ejecutados.

Asimismo, los socialistas piden aclaraciones sobre el estado de conservación del muro y sobre los motivos que han llevado a adjudicar nuevos trabajos de arreglo mediante un contrato menor. El grupo municipal se pregunta si la ejecución original fue deficiente o si el mantenimiento no se ha realizado de forma adecuada.

Otra de las críticas del PSOE se centra en el nombre de la plaza. Los socialistas consideran contradictorio que el Ayuntamiento haya impulsado una encuesta para cambiar la denominación de la zona conocida como West End, por sus connotaciones negativas, mientras mantiene el nombre de plaza del Kaos para este espacio.

El Grupo Municipal Socialista ha anunciado que exigirá en el próximo pleno explicaciones detalladas sobre el desglose de los nuevos trabajos, el estado de conservación del mural y el importe total de dinero público destinado hasta ahora a esta ubicación.