Reconocimiento a la excelencia gastronómica de Ibiza: "Nos comprometemos a seguir trabajando y a seguir consiguiendo más premios"

"Los que innovan, sin olvidar sus raíces, los que cuidan el producto, los que hacen de cada casa un sitio de hospitalidad y familiar. La cocina de un pueblo es parte de su alma, de su identidad". De esta forma saluda la Real Academia de Gastronomía de nuestro país a los presentes en la entrega de premios por la Acadèmia de Gastronomia d'Eivissa i Formentera de este viernes en la Escuela de Hotelería de Ibiza.

El secretario de la Acadèmia, Daniel de Busturia, enumera los premios de 2025: "Juan Riera, 'Aliso', el reconocimiento por toda una vida dedicada al producto local y a la gastronomía; la frita de calamar como uno de los platos insignes de la gastronomía ibicenca; al restaurante Camí de Balàfia, el premio a la tradición y al producto; la Familia Marí Mayans en la categoría de producto local; el restaurante Ca n'Anneta por ser historia viva de la isla; Es Xuclar, premio a mejor chiringuito; Noho como mejor apertura 2025; Celler de Can Pere en la categoría de restaurante tradicional; y Olivier Pérez de Mariner, mejor chef 2025".

"Nos da ánimo para seguir"

"Ha sido una sorpresa, estamos muy contentos. Este reconocimiento nos da ánimo para seguir", afirma la representante del restaurante Camí de Balàfia cuando recoge su premio. "Es un placer y un honor recibir este galardón", sostiene Carlos Marí Mayans, copropietario de Familia Marí Mayans, tras recibir el premio y la reproducción de su vídeo, que explica desde sus orígenes como la primera destilería de Baleares hasta sus nuevas fórmulas que se salen de las hierbas ibicencas que les caracterizan. "Recibir un premio en Ibiza, tu tierra, se agradece, porque se dice que uno no es profeta en su tierra", añade Bartolomé Marí Mayans.

Tras ellos, es el turno de Ca n'Anneta, que muestra un vídeo de sus orígenes, como pequeña tienda en el pueblo de Sant Carles, que gracias a la llegada de los hippies y el impulso de Anita, se hizo el bar popular que ha sido y es a día de hoy.

Por otro lado, del chiringuito Es Xuclar acudió la familia, los trabajadores y los amigos al completo. "Como sois muchos, supongo que habrá un portavoz, ¿no?", ríe Suárez ante la multitud de personas. "Gracias a la Acadèmia por el premio. Después de un largo viaje, es una gran experiencia y aprendizaje, acompañando a toda esta gente y mucha más", asegura la portavoz del chiringuito.

"Tampoco me lo esperaba", alude Paco Tur, propietario del Celler de Can Pere: "Muchas gracias a la Acadèmia. Quiero compartir el premio con todos los demás compañeros que se lo merecen igual, o más, que yo. Esto es un premio a una trayectoria de 60 años de aprendizaje de una familia en su casa". El vídeo muestra el tradicional restaurante, con paredes blancas, vigas de madera y sartenes colgadas de la pared, pero sin comensales. "No se ha podido hacer un vídeo mejor porque el restaurante ha permanecido cerrado por el problema que nos ha comentado su propietario, y que tienen ahora muchas de las empresas y restaurantes de Ibiza: la falta de personal, de cocineros y de camareros", lamenta Juan Suárez.

El siguiente en recibir un galardón es el restaurante Noho, cuyos propietarios y el jefe de cocina recogen el premio. "Abrimos, como todos sabéis, el año pasado cuando hubo toda clase de adversidades. Queríamos mantenerlo abierto durante todo el año y ha sido un gran acierto y un gran esfuerzo. Nos comprometemos a seguir trabajando y a seguir consiguiendo más premios", afirma uno de los propietarios.

Premio a mejor chef y a toda una vida

El premio a toda una vida dedicada al producto local se lo ha llevado el recién fallecido Juan Riera, Aliso, de la bodega Can Rich, por su larga trayectoria como amante de la tierra y el mar. Su viuda, Stella González, recoge emocionada el premio en su honor y dedica unas palabras a su marido: "Era un gran innovador, apostó por la agricultura ecológica cuando aquí apenas sabíamos qué era eso". Destaca que "su gran principio" era que "el mar, la tierra... todo siguiese su curso de forma natural" y su deseo era "que el vino de aquí fuera reconocido, no solo fuera de Ibiza, sino en Ibiza. Que todos supiéramos que el vino también es gastronomía", recalca.

El último premio, de mejor chef, es para Olivier Pérez del restaurante Mariner. "La verdad es que con todo el talento que hay en la isla es un súper orgullo y una alegría", sostiene Pérez. "Me gustaría mencionar, sobre todo, a los magníficos trabajadores que tengo aquí al lado", señala a todos sus compañeros que se han acumulado en la parte de detrás de la sala: "Trabajo con ellos desde hace muchos años y la verdad es que es lo que hace que todo funcione. Sin ellos no hubiera querido tocar este premio y estar aquí", finaliza el chef galardonado.

Además de todos los galardonados, asistieron e intervinieron en la gala el presidente de la Acadèmia, Pedro Matutes, el presidente del Consell, Vicent Marí, Pepita Costa, la directora de la Escuela de Hotelería, José M