Ibiza honra a Sant Isidre: las raíces de Sant Josep entre carros, tradición y orgullo

Sant Josep celebrará este domingo, 17 de mayo, la festividad de Sant Isidre y la III Fira de la Patata Ibicenca, una cita que convertirá al municipio en punto de encuentro de la tradición agrícola, la cultura popular y la gastronomía local.

El Ayuntamiento ha organizado una jornada completa de actividades dirigida a vecinos y visitantes, con propuestas vinculadas al campo y al producto de proximidad. El programa arrancará a las 11 de la mañana con una muestra de animales, una feria de artesanía y venta de producto agrícola local, además de plantas.

Por la tarde, a partir de las 16 horas, los más pequeños podrán participar en juegos tradicionales y talleres a cargo de Sueños de Ibiza. Entre las actividades previstas figuran talleres de bálsamo labial y floral, para los que será necesaria inscripción previa.

Fiestas de Sant Isidre en el año 2022. / Vicent Marí

El acto central de la celebración tendrá lugar a las 19 horas con el tradicional desfile de carros, seguida de la misa, la procesión y el ball pagès.

La concejala de Fiestas del Ayuntamiento de Sant Josep, Isabel Castellar, ha destacado que Sant Isidre es "una fiesta muy especial para nuestro pueblo, una oportunidad para reencontrarnos y mantener vivas nuestras tradiciones".

En la misma línea, Miquel Ribas, miembro del Grup Folklòric, ha señalado que están "muy contentos de celebrar un año más Sant Isidre" y de compartir la jornada con la Feria de la Patata, ya que permitirá disfrutar de "un día más completo y lleno de actividades para todos".

La patata roja, protagonista gastronómica

De forma paralela, la patata roja de Ibiza será la gran protagonista de la III Feria de la Patata Ibicenca, con demostraciones culinarias, charlas y degustaciones a partir de las 12 horas.

El programa incluye una demostración de trinxat de patata, como propuesta de cocina de aprovechamiento, con Herbusa y la bloguera Ester Vila; una ensalada payesa con el toque personal de la periodista Marta Torres; una demostración de pastelería a cargo de Miguel López, chef de Taste of Salia; un guiso de cordero con moraduix, receta familiar de Can Llimoners; y un taller sobre los cortes de la patata con la cocinera Marga Orell.

Desfile de artesanos, Fiestas de Sant Isidre en el año 2023. / J.A. Riera

A las 14 horas se ofrecerá una gran degustación de sofrit pagès a un precio popular de 5 euros. La jornada estará amenizada por el concierto de Cover Garden, previsto a las 15 horas, y continuará a las 16 con la entrega de premios del concurso gastronómico.

La concejala de Promoción Empresarial, Lourdes Marí, ha resaltado que con esta feria se busca "poner en valor el producto de nuestra tierra y apoyar a nuestros productores". Según ha añadido, la cita es también "una oportunidad única para demostrar la versatilidad culinaria de este producto tan nuestro".