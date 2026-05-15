Ibiza impulsa un ciclo de charlas sobre duelo perinatal y bienestar emocional con Tribu de Estrellas Ibiza
La primera sesión será el 26 de mayo en el Casal d’Igualtat y abordará el papel de la familia y el entorno en el acompañamiento al duelo
El Ayuntamiento de Ibiza colabora con la asociación Tribu de Estrellas Ibiza en la puesta en marcha de un ciclo de charlas abiertas sobre duelo y bienestar emocional que se desarrollará a lo largo del año en el Casal d’Igualtat. La iniciativa nace con el objetivo de ofrecer a las familias y a la ciudadanía espacios de información, sensibilización, escucha y acompañamiento.
Tribu de Estrellas Ibiza agrupa a familias afectadas por el duelo perinatal, neonatal y gestacional, y centra su labor en crear comunidad, visibilizar estas vivencias y facilitar espacios accesibles de apoyo emocional.
La primera sesión tendrá lugar el martes 26 de mayo, de 18 a 20 horas, en el Casal d’Igualtat, bajo el título ‘La participación de la familia y el entorno en el acompañamiento al duelo’. La charla será impartida por la psicóloga Angélica Barrios y tendrá entrada libre y gratuita hasta completar aforo.
Durante el encuentro se abordará el papel fundamental que desempeñan la familia, las amistades y las redes de apoyo en los procesos de duelo. La actividad ofrecerá herramientas para acompañar desde el respeto, la comprensión y la contención, además de abrir un espacio cercano para compartir experiencias y entender mejor estas situaciones.
"Momentos difíciles"
La concejala de Igualdad e Infancia del Ayuntamiento de Ibiza, Sara Barbado, ha señalado que “hablar del duelo, especialmente cuando afecta a familias, niños, niñas o adolescentes, sigue siendo necesario para poder acompañar mejor, con más sensibilidad y con más herramientas”. Barbado ha añadido que el Ayuntamiento quiere apoyar iniciativas “que crean espacios humanos, accesibles y seguros para escuchar, compartir y aprender a sostener emocionalmente a quienes atraviesan momentos difíciles”.
El ciclo forma parte de un proyecto anual de charlas trimestrales impulsado por Tribu de Estrellas Ibiza, centrado en el duelo, la maternidad y la salud mental.
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