Energía solar, ahorro y conciencia verde: la lección pionera del colegio Cervantes de Sant Antoni

Unos 400 alumnos de Educación Infantil y Primaria del colegio Cervantes de Sant Antoni han participado durante los cursos 2024-2025 y 2025-2026 en un programa educativo sobre transición energética impulsado por Red Eléctrica y el Instituto Balear de la Energía (IBE), en coordinación con la dirección del centro.

La iniciativa está vinculada a la planta fotovoltaica de autoconsumo compartido instalada en el colegio, una instalación que permite al centro consumir energía solar, competitiva y libre de emisiones de CO2. El proyecto tiene además una vertiente social, ya que ha facilitado la incorporación de seis familias vulnerables del entorno a la comunidad energética, con un ahorro estimado de unos 625 euros anuales por familia en la factura eléctrica.

Alumnos y educadores sembrando un árbol en el patio del colegio Cervantes. / Colegio Cervantes

El programa ha culminado este viernes con un acto celebrado en el colegio, donde los escolares han leído un manifiesto público y un decálogo de buenas prácticas para reforzar su compromiso con el medioambiente. Entre las medidas acordadas figuran ir al colegio en bicicleta, transporte público o andando, apagar las luces y desenchufar los aparatos cuando no sean necesarios, consumir productos locales de temporada, reciclar, reutilizar y hacer un uso responsable del agua.

Manifiesto y símbolo de compromiso

“El futuro no está decidido, lo estamos creando nosotros y nosotras cada día. El cambio climático es un gran problema, pero queremos ayudar”, han señalado los alumnos en su manifiesto, en el que también han destacado la importancia de las placas solares instaladas en el centro.

400 alumnos del colegio Cervantes. / Colegio Cervantes

Como símbolo de ese compromiso, los escolares han plantado un árbol en el colegio. “Este árbol crecerá con nosotros, nos dará sombra y ayudará a limpiar el aire”, han expresado durante el acto.

En reconocimiento a la labor del centro, la gerente del Instituto Balear de la Energía, Marta Pons, y el delegado de Red Eléctrica en las Islas Baleares, Eduardo Manynau, han entregado una placa a la dirección del colegio Cervantes por su compromiso con la sostenibilidad y su liderazgo en este programa de innovación educativa.

El proyecto formativo se ha desarrollado mediante talleres presenciales adaptados a cada ciclo educativo, con una metodología activa y participativa. Los alumnos han trabajado contenidos relacionados con las energías renovables, la generación eléctrica en Ibiza, los riesgos del cambio climático, el autoconsumo y la eficiencia energética.

La planta fotovoltaica cuenta con una potencia de 100 kw y suministra energía al propio colegio, a cinco empresas, a 28 hogares de las inmediaciones y a distintos servicios municipales, entre ellos el Ayuntamiento de Sant Antoni, la biblioteca municipal, el colegio Vara de Rey y la Pista C. Estrella.

Según los datos del proyecto, la instalación genera unos 150.000 kwh anuales y evita la emisión de 67 toneladas de CO2 al año. Los beneficios de la comunidad energética permiten ahorros de entre el 30% y el 50% en la factura eléctrica, en función de la potencia asignada.