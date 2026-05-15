Nueva iniciativa para acercar la montaña y el deporte a personas con movilidad reducida

La asociación Ibiza IN ha adquirido una nueva silla, Joëlette, un recurso adaptado que permitirá a personas con movilidad reducida participar en actividades al aire libre, excursiones por terrenos irregulares, rutas de senderismo o propuestas deportivas en las que una silla de ruedas convencional o un andador no pueden utilizarse con facilidad.

Desde la asociación inidican que esta iniciativa, impulsada con el apoyo de la Fundació ”la Caixa”, amplía el proyecto inclusivo que inició en 2022, cuando adquirió una silla Joëlette Kid destinada a niños y niñas de hasta 25 kilos. Según explica Susana Ribas, secretaria de Ibiza IN, el crecimiento de algunos menores hizo necesaria la incorporación de un nuevo modelo adaptado a personas de mayor peso y tamaño.

Que ningún niño quede fuera de las excursiones

Desde la asociación destacan que "la inclusión no depende de las limitaciones de una persona, sino de los recursos que pongamos a su alcance". Por ello, las dos sillas estarán disponibles para centros educativos de Ibiza y Formentera y para familias con algún miembro con discapacidad motora.

"La incorporación de esta nueva silla supone eliminar barreras y garantizar que ningún niño o niña quede fuera de experiencias compartidas por una cuestión de movilidad", señala Ribas, quien resalta que, con los apoyos y el material adecuados, todas las personas pueden disfrutar de la naturaleza, el deporte y las actividades al aire libre.

Con esta nueva adquisición, Ibiza IN refuerza su labor en favor de la accesibilidad universal y del derecho de las personas con diversidad funcional a disfrutar del entorno en igualdad de condiciones. Las solicitudes de préstamo pueden realizarse a través del correo electrónico de la organización, info@ibizain.org.