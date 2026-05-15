El Colegio de Médicos condena la agresión sexual en Can Misses y reclama más seguridad en los centros sanitarios

El Colegio Oficial de Médicos de las Islas Baleares ha condenado la agresión sexual sufrida recientemente por una paciente en el Hospital Can Misses y ha reclamado reforzar las medidas de seguridad en los centros sanitarios. Rosa Robles, secretaria general de la entidad colegial, ha defendido una postura de “tolerancia cero” frente a cualquier tipo de agresión y ha advertido de que estos hechos obligan a revisar los dispositivos existentes para evitar que situaciones similares puedan repetirse.

“Nuestra declaración ante todo tipo de agresión, sea verbal o física, es tolerancia cero. Tolerancia cero ante las agresiones”, afirma Robles.

La secretaria general del Colegio de Médicos señala que cualquier episodio de violencia en el ámbito sanitario afecta al conjunto del sistema y genera un impacto directo en la seguridad, la confianza y la calidad asistencial. Aunque la entidad colegial tiene entre sus funciones principales el apoyo a los profesionales sanitarios, Robles insiste en que la respuesta ante cualquier agresión debe ser firme y coordinada.

Apoyo emocional, psicológico y asesoría jurídica

“El Colegio de Médicos lo que intenta es apoyar a los profesionales, facilitarles apoyo emocional cuando se produce cualquier tipo de agresión y poner a su disposición asesoría jurídica”, explica. En los casos en los que la víctima es un profesional sanitario, añade, la entidad acompaña al afectado en la valoración de posibles denuncias y en todo el proceso posterior.

Sobre el dispositivo de seguridad existente en el momento de los hechos, Robles reconoce que “todo es mejorable” y defiende avanzar en la presencia de personal de seguridad en los centros sanitarios. “Todo es mejorable, absolutamente todo es mejorable”, señala. “Hay que mejorar e implantar las medidas necesarias para poner freno a esta lacra”.

Robles recuerda que una de las principales reivindicaciones del Colegio de Médicos es que los centros sanitarios cuenten con más recursos de seguridad, especialmente ante situaciones de riesgo o violencia. “Nuestra lucha es que haya personal de seguridad en los centros sanitarios. Es una primera medida de seguridad”, apunta.

La secretaria general del Colegio también resalta la importancia de la formación para que los profesionales sepan cómo actuar ante situaciones de conflicto, agresividad o violencia. Según explica, ya se están llevando a cabo acciones formativas con los interlocutores policiales y la intención es intensificarlas.

“Cuanta más formación y más recursos tengamos para afrontar estas situaciones, mejor”, sostiene Robles: “La primera respuesta debe ser siempre la protección”.

Desde el Colegio de Médicos reafirman además la colaboración con el interlocutor policial sanitario, que facilita los trámites y mantiene una actitud “colaborativa al cien por cien” con la institución. Robles insiste en que la lucha contra la violencia en el ámbito sanitario requiere coordinación entre profesionales, administraciones, cuerpos de seguridad y entidades colegiales. “Trabajamos todos en equipo y estamos en la lucha contra esta lacra”, concluye la secretaria general.