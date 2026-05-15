El festival Barruguet de Santa Eulària reúne al sector escénico para repensar el teatro familiar

El Festival Barruguet de Teatro Familiar reforzará este año su vertiente profesional con la celebración de unas jornadas dirigidas al sector de las artes escénicas. La iniciativa consolida una línea de trabajo que va más allá de la exhibición cultural y apuesta por la formación, el intercambio de conocimiento y la profesionalización de disciplinas como el teatro, el circo, la magia o la narración oral.

Las jornadas se celebrarán los días 22 y 30 de mayo en Santa Eulària y estarán abiertas a profesionales vinculados al ámbito escénico. El objetivo es generar un espacio de encuentro entre creadores, compañías, programadores y agentes culturales, así como favorecer la reflexión compartida sobre los retos y oportunidades que afronta actualmente el sector.

El Festival Barruguet en sus jornadas por la profesionalización de las artes escénicas en una edición anterior. / Ayuntamiento de Santa Eulária des Riu

La programación profesional arrancará el viernes 22 de mayo con una mesa redonda dedicada a los ingredientes y claves para crear un buen espectáculo para público familiar. En ella participarán profesionales y programadores del ámbito estatal, con representantes de iniciativas de referencia como la Fira de Teatre Infantil i Juvenil de les Illes Balears (FIET), el Festival El Petit, Circ Bover o Zum-Zum Teatre, además de compañías como Pere Hosta, La Bleda, Rauxa y Yarleku Teatro.

Una conversación y un taller sobre la evolución artística

A partir de sus experiencias creativas y profesionales, los ponentes abordarán cuestiones relacionadas con la creación contemporánea para público familiar, la mediación cultural, la innovación artística y la evolución del sector. La cita pondrá también el acento en el valor de las artes escénicas como herramienta educativa y de transformación social.

La segunda jornada tendrá lugar el 30 de mayo y consistirá en un taller especializado sobre producción sostenible en las artes escénicas. La formación será impartida por la gestora cultural y especialista en sostenibilidad Virginia Seguí Ferrer, que ofrecerá herramientas prácticas para integrar criterios ambientales, sociales y económicos en los proyectos culturales.

El taller tratará aspectos como la reducción del impacto ambiental de los espectáculos, la economía circular, la eficiencia energética, la accesibilidad, las condiciones laborales dignas y la planificación estratégica de proyectos culturales sostenibles. Además, las personas participantes podrán trabajar sobre proyectos reales y desarrollar propuestas aplicables a futuras producciones escénicas.

Las personas interesadas en participar deberán formalizar la inscripción previa a través del correo electrónico cultura@santaeularia.com.