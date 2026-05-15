Ibiza busca artistas, músicos e investigadores: Ya se pueden consultar las bases para participar en los Premios Vuit d’Agost 2026

El Consell Insular de Ibiza ha aprobado la convocatoria de los Premios Vuit d’Agost 2026, unos galardones que tienen como objetivo seleccionar y premiar los mejores trabajos de investigación sobre la isla de Ibiza, en los diversos ámbitos científicos, así como la creación artística vinculada a la isla.

La convocatoria fue aprobada por acuerdo del Consell Insular de Ibiza el pasado 23 de abril de 2026 y publicada en el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB) número 61, de 14 de mayo de 2026.

Los premios se dividen en seis modalidades: Investigación, Pintura, Artesanía del Fang, Fotografía, Diseño Gráfico y Música. Esta última modalidad se reparte en cuatro categorías: Folk/Jazz/Flamenco, Pop/Rock, Experimental/Electrónica/Música Urbana y Clásica.

Podrán participar en los Premios Vuit d’Agost todas las personas físicas mayores de edad nacidas en Baleares o que residan en las islas. En el caso del Premio de Investigación, también podrá presentarse personal investigador que no haya nacido ni resida en Baleares, siempre que haya realizado su investigación sobre Ibiza.

La participación en estos premios implica la aceptación plena de sus bases reguladoras, así como de las decisiones de la comisión evaluadora, que serán inapelables. Cada participante o grupo de participantes podrá presentar una sola obra a concurso por modalidad, salvo en la modalidad de Música, en la que se podrá presentar una obra por cada categoría.

El procedimiento de concesión se tramitará en régimen de concurrencia competitiva y de acuerdo con los principios de publicidad, objetividad, transparencia, igualdad y no discriminación.

30.000 euros para seis modalidades

La dotación total de los premios asciende a 30.000 euros, con cargo a los presupuestos del Departamento de Cultura, Educación y Patrimonio del Consell Insular de Ibiza para 2026. El Premio Vuit d’Agost de Investigación está dotado con 6.000 euros y la publicación del trabajo ganador. Los premios de Pintura, Artesanía del Fang, Fotografía y Diseño Gráfico cuentan cada uno con 3.000 euros. La modalidad de Música tiene una dotación total de 12.000 euros, distribuidos en 3.000 euros para cada una de sus cuatro categorías.

El plazo de presentación de los trabajos es de 20 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el BOIB. Los trabajos deberán presentarse según lo establecido en la base octava de las bases reguladoras para cada modalidad.

Estos premios nacieron en 1997, cuando el entonces Consell Insular de Ibiza i Formentera convocó la primera edición del Premio Vuit d’Agost de Investigación. Posteriormente, en 2014, se incorporaron las categorías de Pintura y Artesanía del Fang; en 2016, la de Fotografía; en 2017, la de Diseño Gráfico; y en 2023, la modalidad de Música, que desde 2024 se divide en cuatro categorías a petición del jurado de 2023.

El Consell de Ibiza anima a las personas creadoras e investigadoras de todas las Islas Baleares a participar en esta nueva edición de los premios y a contribuir, con sus proyectos, a enriquecer el panorama cultural del territorio.