Gastronomía
Premio a uno de los restaurantes más emblemáticos de Ibiza: La impactante historia de la bisabuela Anita de Ca n'Anneta
Desde sus inicios como 'Sa Botiga de Can Pep Benet' hasta convertirse en el restaurante Bar Anita, la familia ha evolucionado el negocio a lo largo de seis generaciones
La Acadèmia de Gastronomia d'Eivissa i Formentera le premia por ser historia viva de la isla
"Todo empezó hace unos 150 años, cuando José Noguera, el padre de mi tatarabuelo compró un terreno al lado de la iglesia en el pueblo de Sant Carles", explica Paula, de la sexta generación de la familia del restaurante Ca n'Anneta. La joven cuenta la historia del local en un vídeo presentado en la entrega de premios de la Acadèmia de Gastronomia d'Eivissa i Formentera de este año, donde recibieron un premio por ser historia viva de la isla y uno de los establecimientos más emblemáticos de esta. Paula explica que su antepasado construyó una casa en el terreno que compró: "Destinó la planta baja a tienda de ultramarinos, bar y estanco a la que llamó Sa Botiga de Can Pep Benet".
Según la joven, Noguera regentó esta tienda hasta 1940. Después, la heredó su hija Antònia Noguera, que migraría a las Américas. "Fue entonces cuando quedó al frente del negocio familiar su hermano Bartolomé y su esposa Ana, mis bisabuelos", afirma Paula.
Anita toma el relevo en plena época hippy
"Hacia los años 50, mi bisabuelo, por su ideología, tuvo que migrar, dejando a mi bisabuela Anita al frente del negocio familiar y al cuidado de sus tres hijos, Néstor, Marisa y Alberto", sigue la bisnieta: "Fueron unos años muy difíciles para mi bisabuela Anita. Fue muy valiente y una gran emprendedora. Regentaba el bar y la tienda, hacía de practicante allí mismo, o bien, se desplazaba a domicilio en bicicleta y, además, siguió con la tradición familiar sacando y mejorando la receta de licor de hierbas".
"A principios de los 60, empezaron a venir los primeros turistas", dice Paula: "Y se acercaron artistas, escritores que llamábamos hippys. La mayoría, jóvenes norteamericanos que no querían ir a la guerra, y así, dio inicio al movimiento hippy en Sant Carles". El bar se convirtió "en punto de unión": "Se podían hacer o recibir llamadas en la única cabina telefónica pública del pueblo, además de recibir correspondencia". Paula comenta que desde ese momento, "los hippys bautizaron el bar como 'Bar Anita' y empezó a conocerse fuera".
Empezaron a regentar el bar los abuelos
"En el 1973, junto a mi bisabuela Anita, empezaron a regentar el bar mis abuelos Néstor y Carmen", comenta Paula: "En el 1977 Antònia Noguera nombró como sucesor a Néstor, mi abuelo". La nieta afirma que sus abuelos "como buenos emprendedores empezaron a reformar el bar y lo convirtieron en restaurante". "Además, patentaron las famosas hierbas de Ca n'Anneta", sigue la joven: "Con estos cambios, el restaurante Bar Anita fue todavía más conocido y salió en numerosos programas de televisión y revistas nacionales e internacionales".
"En el 1984, la bisabuela Anita se jubiló y en el 1997 el abuelo Néstor buscó un socio encargado, Vicente Marí, que ha seguido manteniendo y mejorando la esencia del bar Anita hasta día de hoy. El restaurante ha recibido numerosos premios, entre ellos el Ramón Llull en el año 2006, reconociéndose así como una empresa ejemplar por su gran labor empresarial y su promoción internacional de Ibiza", prosigue. "Hasta aquí la historia, empezamos que siga muchos años más", finaliza Paula.
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