El Govern se persona en el procedimiento judicial abierto por la explosión de gas en un piso de Ibiza

La conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad ha autorizado a la Abogacía de la Comunidad Autónoma de Baleares a personarse en las diligencias previas abiertas en los juzgados de Ibiza por el caso de la explosión que se produjo el 21 de abril en un edificio de la promoción de viviendas sociales del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi), situado en la calle de Vicenç de sa Cala, 4, en la ciudad de Ibiza.

Mediante una resolución del conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, también se autoriza a la Abogacía de la Comunidad Autónoma a actuar en representación y defensa judicial del Ibavi en estas actuaciones.

El conseller y vicepresidente del Ejecutivo balear, el ibicenco Antoni Costa, ha informado de esta resolución tras la reunión semanal del Consell de Govern, una vez que ya se han abierto las diligencias judiciales sobre estos hechos. Costa explica que se trata del paso previo a una reclamación a la empresa contratista de las obras de reforma del edificio.

A la espera de la apertura de diligencias en el juzgado

La conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad esperaba que se confirmara la apertura de diligencias previas para personarse y, de acuerdo con la información recabada sobre los hechos ocurridos en esta promoción del Ibavi en Ibiza, ya trasladó el caso desde el primer momento a los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma para preparar acciones y reclamar las responsabilidades oportunas en el momento que corresponda del procedimiento judicial.

La investigación de la Policía Judicial apunta a que un escape de gas pudo provocar la explosión. Según explicaron horas después del siniestro fuentes de la investigación, en el edificio se estaban llevando a cabo trabajos de sustitución de elementos para cambiar el suministro de gas a electricidad.

Un detenido

De hecho, el pasado 8 d emayo la Policía Nacional anunció la detención del presunto causante de la explosión de gas. Los agentes lo arrestaron como presunto autor de un delito de lesiones y daños por imprudencia grave.

Según ha informado la Policía Nacional, la explosión fue provocada por la acumulación de gas en la cocina de una de las viviendas del edificio. De la misma manera, recuerda que la intervención se realizó de forma coordinada entre los servicios de Seguridad Ciudadana, Policía Científica y Policía Judicial de la Policía Nacional, junto con la Policía Local, Bomberos y los servicios sanitarios.

En la nota en la que se informaba de la detención, el Cuerpo Nacional de Policía explicaba que tras las investigaciones y el análisis de informes técnicos y documentación de obra, los agentes habían podido determinar que la explosión se produjo por la presencia de gas acumulado en la zona inferior de la cocina.

Esta acumulación se debió, según la Policía Nacional, a una deficiente manipulación de la instalación de gas existente en el edificio, llevada a cabo por un instalador no habilitado. La instalación debía haber quedado sellada una vez que se procedió a la instalación de sistemas eléctricos con resistencias. Desde el primer momento los bomberos ya advertían de que todo apuntaba a un escape de gas.