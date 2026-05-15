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Todo lo que tienes que saber sobre la fiesta NOW HERE en Hï Ibiza

Paco Osuna celebra su quinta temporada en el club con una experiencia centrada en la conexión entre música, energía y pista

La pista de baile de Hï Ibiza durante NOW HERE.

La pista de baile de Hï Ibiza durante NOW HERE. / TNL

Redacción Ibiza

Ibiza

Paco Osuna y Andrés Campo protagonizan este domingo una noche clave en Hï Ibiza con un takeover especial de NOW HERE.

Un lineup a la altura de la ocasión

El Theatre acogerá la propuesta de Paco Osuna, que celebra su quinta temporada en el club con una experiencia centrada en la conexión entre música, energía y pista. Su set híbrido live y dj estará acompañado por Enzo Siragusa B2B Archie Hamilton, Iglesias B2B RSQUARED y Melanie Ribbe B2B Chris Di P.

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Paco Osuna durante su show Now Here.

Paco Osuna durante su show Now Here. / DI

En la Club Room, Andres Campo desplegará su techno junto a Len Faki, Future.666 y Luxi Villar. El Wild Corner by PANDORA completará la noche con DJ Oliver, en una cita imprescindible.

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