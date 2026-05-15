Todo lo que tienes que saber sobre la fiesta NOW HERE en Hï Ibiza

Paco Osuna y Andrés Campo protagonizan este domingo una noche clave en Hï Ibiza con un takeover especial de NOW HERE.

Un lineup a la altura de la ocasión

El Theatre acogerá la propuesta de Paco Osuna, que celebra su quinta temporada en el club con una experiencia centrada en la conexión entre música, energía y pista. Su set híbrido live y dj estará acompañado por Enzo Siragusa B2B Archie Hamilton, Iglesias B2B RSQUARED y Melanie Ribbe B2B Chris Di P.

Paco Osuna durante su show Now Here. / DI

En la Club Room, Andres Campo desplegará su techno junto a Len Faki, Future.666 y Luxi Villar. El Wild Corner by PANDORA completará la noche con DJ Oliver, en una cita imprescindible.