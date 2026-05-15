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Un familiar de la mujer agredida sexualmente en el Hospital de Ibiza: "Solo hay un vigilante de seguridad por las noches para todo el edificio"

El centro hospitalario, de más de 72.000 metros cuadrados y con 382 camas, presenta deficiencias en su seguridad, según la familia que presentará denuncia

Una sanitaria empuja una camilla en el Hospital Can Misses.

Una sanitaria empuja una camilla en el Hospital Can Misses. / J.A. Riera

Pilar Martínez

Pilar Martínez

La familia de la mujer agredida sexualmente en el Hospital de Ibiza denuncia deficiencias en la seguridad del centro sanitario y sostiene que "solo hay un vigilante de seguridad por las noches para todo el edificio, a pesar de que el gerente del Área de Salud de Ibiza y Formentera (ASEF), Eduardo Escudero, les haya asegurado que hay dos.

Según datos oficiales, el Hospital Can Misses tiene una superficie total de 72.148 metros cuadrados, entre la parte antigua, con 24.357 metros cuadrados, y la nueva, con 46.843 metros cuadrados. El centro dispone de un total de 382 camas instaladas, una extensión difícil de cubrir ante una emergencia con uno o dos guardias, sostiene la familia.

El gerente del Área de Salud, Eduardo Escudero, aseguró este jueves que el presunto agresor forzó una puerta de seguridad para acceder al centro. Explicó que la puerta principal de Can Misses se cierra a las once de la noche y que el resto de puertas cierran en torno a las ocho de la tarde, "cuando acaba normalmente la actividad". La familia, que denunciará al hospital por falta de seguridad, ha explicado a Diario de Ibiza que "en el hospital entra gente continuamente para dormir en los sofás, ducharse o para lo que sea, porque se puede acceder fácilmente por varias puertas

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Escudero añadió que la Policía Nacional, que sigue investigando el caso, descubrió que el agresor no solo forzó una puerta de entrada para acceder al hospital, sino que forzó una segunda para escapar. El detalle de qué puertas fueron las afectadas no ha trascendido "porque está dentro de la investigación judicial".

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