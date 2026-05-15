¿Vives en Eivissa pero tu coche está domiciliado fuera? Así puedes evitar sanciones a partir del 1 de junio

Eivissa afronta este verano la primera aplicación efectiva de la Ley de Regulación de la entrada de vehículos en la isla, una normativa impulsada por el Consell d'Eivissa para ordenar la movilidad y reducir la saturación viaria durante los meses de mayor presión turística.

La medida afectará especialmente a los vehículos de visitantes, pero también a una situación que hasta ahora pasaba desapercibida: la de residentes en la isla que utilizan vehículos matriculados o domiciliados en otros municipios de fuera de Eivissa.

El Consell d'Eivissa recuerda que, a partir del 1 de junio, los residentes en la isla con vehículos domiciliados fuera podrían enfrentarse a sanciones económicas si no regularizan su situación administrativa.

Un trámite sencillo para evitar problemas

La institución insular ha iniciado una campaña informativa para recordar que el vehículo debe estar domiciliado en el mismo municipio en el que reside habitualmente su titular o conductor principal.

Para ello, la vía más sencilla es realizar el cambio de domicilio del vehículo a través de la Dirección General de Tráfico (DGT), un procedimiento administrativo habitual que permite actualizar correctamente la situación del coche y adaptarse a la nueva regulación.

Desde el Consell insisten en que el objetivo principal no es sancionar, sino garantizar el cumplimiento de una normativa creada para proteger el territorio y ordenar la movilidad de una isla que soporta cada verano una presión creciente sobre su red viaria.

Una ley para controlar la saturación

La Ley de Regulación de Vehículos nace con el objetivo de limitar la entrada masiva de vehículos durante los meses de máxima afluencia y avanzar hacia un modelo de movilidad más sostenible y compatible con la capacidad real de Eivissa.

La normativa establece un sistema de control y cupos que se aplicará entre el 1 de junio y el 30 de septiembre y que afectará tanto a turismos como a caravanas y otros vehículos que quieran circular por la isla.

En el caso de los residentes, el Consell recuerda que tener el vehículo correctamente domiciliado permitirá acreditar automáticamente su condición y evitar incidencias o posibles sanciones.

Información y reservas en ibizacircular.es

Toda la información sobre la regulación, las excepciones, los trámites y los procedimientos de reserva ya puede consultarse a través de la plataforma oficial: www.ibizacircular.es

El Consell d'Eivissa insiste en que todavía se está a tiempo de regularizar la situación antes de la entrada en vigor del sistema y hace un llamamiento a la responsabilidad para garantizar una movilidad más ordenada, sostenible y adaptada a la realidad de la isla.