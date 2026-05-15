Celebración del Día de la Familia en Santa Eulària con cuentacuentos, yoga, talleres y pintacaras de la Asociación de Madres Monomarentales de Ibiza y Formentera

La Asociación de Madres Monomarentals por Elección de Ibiza y Formentera (Ammpeeif) celebrará este viernes 15 de mayo, a las 17 horas, en la plaza del Cañón de Santa Eulària, una jornada festiva y reivindicativa con motivo del Día de las Familias para visibilizar y celebrar todos los modelos familiares y exigir a las administraciones públicas medidas “reales y urgentes” que garanticen los derechos de las familias monoparentales.

La entidad explica en su comunicado que el objetivo principal de la convocatoria es “visibilizar y celebrar todos los modelos familiares existentes”, además de “alzar la voz para exigir a las administraciones públicas medidas reales y urgentes que garanticen los derechos de las familias monoparentales”.

La jornada contará con actividades gratuitas para todas las personas que se acerquen a la plaza del Cañón. Habrá cuentacuentos, una sesión de yoga en familia, talleres de manualidades, pintacaras y un fotoreclamo reivindicativo. También participarán la librería Sa Cultural y la Associació Sa Clau de s’Armari.

Con esta jornada festiva, Ammpeeif quiere “hacer valer la riqueza de la diversidad familiar actual” y sostiene que “todos los tipos de familias merecen el mismo reconocimiento social y apoyo institucional”. La asociación considera que esta fiesta reivindicativa es “una oportunidad para celebrar los vínculos y la pluralidad en Ibiza y Formentera”.

Un nuevo reglamento

En el ámbito autonómico, Ammpeeif exige al Govern balear el despliegue inmediato del reglamento de la ley de conciliación, aprobada hace un año. La entidad afirma que esta falta de desarrollo “deja en papel mojado una legislación que ya nació muy vacía de contenido”. La asociación solicita que el nuevo reglamento incluya medidas específicas que aborden las necesidades reales y la especial vulnerabilidad de las familias monoparentales en materia de conciliación laboral y familiar, ya que, según señala, se enfrentan a importantes gastos con una única persona adulta al frente.

Ammpeeif asegura que, por esta falta de marco normativo, las escuelas de verano de la mayoría de los municipios de la isla de Ibiza continúan sin tener en cuenta las necesidades especiales de conciliación de las familias monoparentales.

La entidad también reclama que ayuntamientos como el de Ibiza actualicen sus ordenanzas reguladoras de precios para equiparar a las familias monoparentales, en el acceso y coste de las actividades públicas, con las familias numerosas.

Otro de los ejemplos citados por la asociación es el Campament de sa Cala des Jondal, dependiente del Consell de Ibiza. Ammpeeif sostiene que esta institución tampoco contempla equiparar este verano a las familias monoparentales con las condiciones de las que disfrutan las familias numerosas, lo que considera “una nueva discriminación” hacia un colectivo que, según afirma, “necesita conciliar desesperadamente”.

En el ámbito estatal, la asociación mantiene que la demanda de las familias monoparentales es “clara y contundente”: una definición legal unificada y un marco protector estatal definitivo. Ammpeeif reclama que se ponga fin al vacío legal actual mediante directrices que eliminen de manera efectiva las discriminaciones económicas, fiscales y sociales que, según la entidad, sufren en el día a día.