De cazar Pokémon a crear experiencias turísticas: un proyecto nacido en Ibiza usa la realidad virtual para proteger la salud y el medio ambiente

Unas gafas de realidad virtual ya hacen posible que una persona conozca mundos lejanos sin desplazarse. Permiten bucear en el fondo marino pitiuso, descubrir el interior de unas cuevas o vivir experiencias inimaginables. Una de ellas concede a los niños ingresados en hospitales la oportunidad de convertirse en paleontólogos y olvidar por unos instantes las dificultades a las que se enfrentan.

"Es como la caza de Pokémon", explica Rubén Casas, fundador de Hub Expansion Lab —una empresa nacida en el Centre Bit de Ibiza—, sobre la aplicación que se creó hace tres años para que los niños recorrieran diferentes áreas de un hospital en busca de fósiles de dinosaurio mediante una tablet. Esta herramienta se usa en siete hospitales del país y la empresa espera que próximamente llegue a Can Misses: "Ya se está hablando para su implementación", avanza.

Según Casas, un estudio de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) demostró que esta herramienta reducía la ansiedad de los menores y permitía disminuir la dosis de morfina que se les suministraba. Visto el "éxito" que tuvo la iniciativa, la UAB propuso crear en Barcelona "parques inmersivos de zoología".

Esta iniciativa llega a las Pitiusas a tavés de La Reserva Digital, un proyecto que busca trasladar este tipo de tecnología a nuevos ámbitos turísticos, culturales y educativos, y que Casas presentó este viernes en el Centre Bit.

Una experiencia de zoología inmersiva

"La tecnología debe servir para proteger el territorio, no para explotarlo. Ibiza tiene la oportunidad de liderar una nueva generación de experiencias inmersivas sostenibles capaces de generar impacto cultural y económico sin aumentar la presión sobre el entorno", explicó Casas, que también es copropietario de la licencia La Reserva Digital en Ibiza.

Durante la jornada, se proyectaron distintos vídeos demostrativos y se permitió a los asistentes probar las gafas de realidad virtual. Entre ellos estuvieron Eva Prats, concejala de Educación, Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento de Sant Antoni, y Juan Clapés Ribas, concejal de Informática y Sistemas de Información del Ayuntamiento de Ibiza, que recorrieron virtualmente la Cueva de Nerja, en Málaga, algo que para Clapés fue "muy interesante".

Christian Dori prueba la experiencia de gafas de realidad aumentada en Ibiza. / J.A. Riera

Casas apuntó que esta misma propuesta se aplicará durante diez días en el Festival Solaris de Málaga, ya que la idea de La Reserva Digital es "diversificar la oferta turística" hacia un modelo "más experiencial, cultural y alineado con las nuevas sensibilidades medioambientales".

Un metaverso de endemismos ibicencos

En el caso de Ibiza y Formentera se ha diseñado un metaverso que recrea espacios naturales de las islas y muestra su fauna y flora autóctonas. Según Hub Expansion Lab, el proyecto plantea un modelo que puede implantarse en hoteles, resorts, eventos, espacios culturales, programaciones institucionales o centros educativos.

El convencimiento de que gusta y funciona no se basa solo en la experiencia desarrollada en los hospitales, sino también en la existencia, desde el año pasado, de un metaparque físico. El creador de La Reserva Digital, David González, es CEO y promotor de Meta Park Montseny, en Barcelona, el parque temático de realidad aumentada más grande de Europa. "Contamos con experiencias de 45 minutos que son como safaris en tres hábitats diferentes: Asia, África e Iberia", detalla Casas.

Los usuarios que visiten este parque pueden incluso "hacerse una foto en la que les sale una ficha que muestra el lugar en el que están e incluso los animales autóctonos de la zona", explica Casas. Con la misma tecnología, se crearon rutas en La Molina (Girona) con raquetas y ahora se trabaja en experiencias similares para Ibiza.

Ruben Casas, fundador de Hub Experience Lab, explica diferentes tipos de experiencias inmersiva con realidad virtual. / J.A. Riera

La empresa proyecta senderos de realidad aumentada en Sant Joan, experiencias inmersivas en Can Marçà e incluso la creación de un Meta Park Ibiza, que podría ser una realidad en dos o tres años, según avanza Casas.

Garantizar la experiencia educativa

"Va a ser el buque insignia que luego queremos exportar a otros países o comunidades autónomas", presenta el fundador de Hub Expansion Lab. Además, se espera llevar una experiencia educativa a centros como el colegio de Sant Carles.

Para garantizar la calidad del contenido y que "sea totalmente educativo", el proyecto cuenta con el apoyo académico del Gabinete de Comunicación y Educación de la UAB y de la Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales (Faada).

Casas explica que los animales están recreados a tamaño real y que, aunque el "hiperrealismo es lo más difícil", las gafas de realidad aumentada permiten observarlos con gran detalle e incluso situarse bajo ellos para distinguir si son machos o hembras. Parte de cada uso de los diferentes software creados se destina, según detalla, a desarrollar nuevas experiencias para niños ingresados en hospitales. De esta forma, la tecnología que ahora se quiere expandir desde Ibiza y Formentera mantiene el vínculo con su origen: ayudar a que los menores hospitalizados puedan evadirse, aunque sea por unos instantes, de la realidad que atraviesan.