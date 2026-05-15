Carreteras de Ibiza: un truco psicológico para reforzar la seguridad en Sant Francesc

No pocos conductores se quedan desconcertados con la nueva imagen que ofrece la carretera de ses Salines a su paso por Sant Francesc. Antes de llegar a la iglesia, en cualquier sentido de la circulación, se van a topar con unas hileras de triángulos blancos, pintados a ambos lados del carril, que parecen estrechar la vía. Ante la sensación amenazante que genera esta señal de tráfico, que recibe el llamativo nombre de dientes de dragón, la reacción habitual de la gran mayoría es levantar el pie del acelerador.

"Está demostrado psicológicamente que los coches reducen la velocidad al ver los dientes de dragón", ha destacado este viernes el vicepresidente del Consell de Ibiza y conseller de Movilidad, Mariano Juan, mientras presentaba esta intervención sobre el terreno. Las nuevas marcas viales son una de las medidas que ha impulsado el Consell para reforzar la seguridad en este pequeño núcleo, tal y como reclamaban los vecinos de la zona.

El conjunto de las obras que se han llevado a cabo, que suponen una inversión cercana a los 200.000 euros, se completa con la ampliación de un arcén para "crear un itinerario para peatones" hasta el camino de sa Sal Rossa; un paso de cebra elevado junto al templo parroquial, con un sensor que, de noche, enciende una farola solar, así como dos nuevas marquesinas de autobús. Juan ha aprovechado para recordar que el Consell ha renovado otras 20 paradas de bus y que ha encargado el proyecto para renovar otras 370 en el conjunto de la isla.

Por su parte, el alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, ha valorado que el Consell atienda esta demanda para garantizar la seguridad en la zona, sobre todo ante el aumento de la circulación que se produce durante el verano. Roig destaca que estas medidas van a beneficiar especialmente a los vecinos que todos los domingos acuden a la misa de las nueve y media de la mañana.

Fruto de estas peticiones vecinales, también se instaló hace dos años un radar entre el cementerio nuevo de Sant Jordi y la iglesia de Sant Francesc, una medida que "se consiguió después de insistir mucho a la Dirección General de Tráfico", precisó Mariano Juan.

Nueva carretera de Sant Josep a Sant Antoni

Mariano Juan también ha avanzado que el Consell prevé aprobar, en un plazo de entre dos y tres meses, el trazado definitivo para la reforma de la carretera que une Sant Josep con Sant Antoni. Una vez que se cumpla con ese trámite, quedará redactar el proyecto de construcción definitivo para poder sacar a concurso las obras.

Entre las principales actuaciones previstas en esta remodelación viaria, destaca la eliminación de las curvas más pronunciadas del trazado, sobre todo en la parte de Sant Josep. También se crearán seis rotondas "para solucionar las intersecciones más problemáticas para ir a las playas más famosas de la isla" y se habilitará un carril para bicis, peatones o patinetes, recuerda Juan.

El presupuesto estimado para reformar el tramo de Sant Josep a Sant Antoni asciende a 20 millones de euros. El vicepresidente del Consell ha vuelto a recordar que esta inversión podrá acometerse gracias a la aportación comprometida por el Govern balear y ha criticado que el Gobierno central no firme un nuevo convenio de carreteras con los consells de Balears.

Mariano Juan y Vicent Roig, durante su comparecencia ante la prensa en Sant Francesc. / DI

"Reclamamos que el Ministerio de Transportes restituya los convenios de carreteras, que habían compensado que en Ibiza no hay carreteras nacionales ni trenes. Necesitamos esta financiación porque los ibicencos contribuimos a la caja única del Estado. Siempre había sido así, independientemente del color político de quien gobernara", ha incidido Juan.

El alcalde de Sant Josep se ha sumado a esta reivindicación haciendo referencia a la remodelación del aeropuerto de Ibiza, que "no ha pedido nadie". "Quieren hacer una inversión de 270 millones, pero, de esta cantidad, podrían destinar 170 a las carreteras que sí que necesitamos", ha apostillado.