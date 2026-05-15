Suspensión
Cancelada por la lluvia la jornada del Día de las Familias en Santa Eulària
La organización reprogramará la jornada
La Asociación de Madres Monomarentals por Elección de Ibiza y Formentera (Ammpeeif) ha cancelado por la lluvia la jornada festiva y reivindicativa prevista para este viernes 15 de mayo, a las 17 horas, en la plaza del Cañón de Santa Eulària, con motivo del Día Internacional de las Familias.
La entidad ha comunicado la suspensión a través de sus redes sociales con el breve mensaje 'Cancelamos' y señala que avisará de una nueva fecha para la celebración. También ha agradecido la colaboración de las personas y entidades que habían hecho posible la organización del encuentro "de forma altruista" y que, según destacan, estuvieron pendientes "hasta el último minuto".
La jornada iba a contar con actividades gratuitas como cuentacuentos, yoga en familia, talleres de manualidades, pintacaras, mesas informativas y un fotorreclamo reivindicativo de diversidad familiar, además de la participación de la librería Sa Cultural y la Associació Sa Clau de s’Armari.
Con esta convocatoria, Ammpeeif quiere visibilizar y celebrar todos los modelos familiares existentes y reclamar a las administraciones públicas medidas "reales y urgentes" que garanticen los derechos de las familias monoparentales.
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