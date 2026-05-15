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Cancelada por la lluvia la jornada del Día de las Familias en Santa Eulària

La organización reprogramará la jornada

Madres con sus hijos en Ibiza el Día de las Familias en un acto organizado por la Ammpeeif

Madres con sus hijos en Ibiza el Día de las Familias en un acto organizado por la Ammpeeif / Vicent Mari

Carolina Avilar

Carolina Avilar

ibiza

La Asociación de Madres Monomarentals por Elección de Ibiza y Formentera (Ammpeeif) ha cancelado por la lluvia la jornada festiva y reivindicativa prevista para este viernes 15 de mayo, a las 17 horas, en la plaza del Cañón de Santa Eulària, con motivo del Día Internacional de las Familias.

La entidad ha comunicado la suspensión a través de sus redes sociales con el breve mensaje 'Cancelamos' y señala que avisará de una nueva fecha para la celebración. También ha agradecido la colaboración de las personas y entidades que habían hecho posible la organización del encuentro "de forma altruista" y que, según destacan, estuvieron pendientes "hasta el último minuto".

Anuncio por historia de Instagram de la suspensión del evento

Anuncio por historia de Instagram de la suspensión del evento / Instagram @ammpeeif

La jornada iba a contar con actividades gratuitas como cuentacuentos, yoga en familia, talleres de manualidades, pintacaras, mesas informativas y un fotorreclamo reivindicativo de diversidad familiar, además de la participación de la librería Sa Cultural y la Associació Sa Clau de s’Armari.

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Con esta convocatoria, Ammpeeif quiere visibilizar y celebrar todos los modelos familiares existentes y reclamar a las administraciones públicas medidas "reales y urgentes" que garanticen los derechos de las familias monoparentales.

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