Camisetas verdes en el IES Sant Agustí en apoyo al profesorado en huelga

Los profesores del instituto Sant Agustí han retomado este jueves las camisetas verdes en apoyo a las huelgas educativas de Cataluña y la Comunidad Valenciana. El claustro realizó una concentración en el patio y colgó un gran lazo verde en el centro. Los docentes anuncian nuevas protestas y extender las reivindicaciones a otros institutos de Ibiza.