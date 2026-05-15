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Camisetas verdes en el IES Sant Agustí en apoyo al profesorado en huelga
Los profesores del instituto Sant Agustí han retomado este jueves las camisetas verdes en apoyo a las huelgas educativas de Cataluña y la Comunidad Valenciana. El claustro realizó una concentración en el patio y colgó un gran lazo verde en el centro. Los docentes anuncian nuevas protestas y extender las reivindicaciones a otros institutos de Ibiza.
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