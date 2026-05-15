Los bomberos rescatan a 10 jóvenes atrapadas en un ascensor de un hotel en Ibiza

Los bomberos de Ibiza rescataron esta madrugada de viernes a diez jóvenes turistas que se habían quedado atrapadas en el ascensor del hotel en el que se hospedan en Platja d'en Bossa. El servicio de emergencias del 112 alertó de los hechos al Parque Insular de Bomberos a las tres de la madrugada.

Tres bomberos se desplazaron hasta el establecimiento hotelero en un vehículo ligero, junto a una ambulancia del 061. Los efectivos abrieron el ascensor con una llave especial utilizada en este tipo de intervenciones, de la que también suelen disponer los técnicos de mantenimiento de los hoteles.

Ninguna de las jóvenes encerradas resultó herida, por lo que el personal sanitario no tuvo que atender a ninguna víctima. Todo quedó en una anécdota del viaje para este grupo de turistas.