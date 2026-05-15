Campaña Mayo
ANTS
Las hormigas toman Ibiza: así será la maratón entre Ushuaïa y [UNVRS]
La fiesta arranca en el escenario open-air de Ushuaïa Ibiza y, al caer la noche, la acción se traslada a [UNVRS]
Ibiza
La colonia más icónica de la música electrónica regresa este sábado con una experiencia day-to-night entre Ushuaïa Ibiza y [UNVRS].
ANTS arrancará bajo el sol de Platja d’en Bossa con el espíritu open-air que la ha convertido en fenómeno global. Andrea Oliva liderará el lineup junto a Chelina Manuhutu, Alisha, Robbie Doherty y Raul Rodriguez, en una tarde de grooves contundentes.
Viaje al universo más futurista de Ibiza
Al caer la noche, la acción se trasladará a [UNVRS] con una producción inmersiva. En la Main Room actuarán Nic Fanciulli, Patrick Mason B2B HONEYLUV y Saraga. Wild Comet recibirá a Francisco Allendes y The Bunker contará con Rio Tashan y artistas sorpresa.
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