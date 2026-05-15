Así celebra Amnesia Ibiza sus 50 años tras un 'opening' que hizo historia

Hay lugares que forman parte de Ibiza incluso antes de que uno los visite. Se reconocen por lo que han contado quienes ya estuvieron allí, por las fotos de otros veranos, por los carteles que han marcado temporadas y por esa mezcla de música y memoria que la isla conserva muy bien. Amnesia Ibiza es uno de esos nombres.

Por eso, el inicio de su 50 aniversario no podía vivirse como un simple arranque de temporada. El opening de Amnesia llegó con la emoción de las grandes citas: la de quienes volvían a una pista conocida, la de quienes la descubrían por primera vez y la de una isla que entiende que algunos clubes también forman parte de su historia.

El pasado sábado, Amnesia Ibiza arrancó una nueva temporada. / PHRANK

El pasado sábado, esa celebración tomó forma en una experiencia de más de 24 horas que conectó tres espacios muy distintos de Ibiza: Cova Santa, Amnesia y Es Paradis. La jornada empezó por la tarde, siguió durante toda la noche y terminó ya con el día avanzado.

Así se vivió el 'opening' de Amnesia Ibiza

El ambiente empezó a calentarse antes de que Amnesia abriera sus puertas. El sold out, anunciado una semana antes, ya dejaba claro que había ganas. No solo por ver el cartel o por inaugurar la temporada, sino por formar parte del inicio de un año especialmente simbólico para el club.

La primera parada fue Cova Santa, donde la pre-opening party comenzó a las 17 horas con Obskür, Richy Ahmed, JFOX y una aparición sorpresa de Alan Fitzpatrick. Desde allí, los buses de Amnesia trasladaron al público directamente al club, una forma práctica de dar continuidad a la experiencia y mantener el pulso de la tarde hasta la noche.

A las 23 horas, Amnesia abrió sus puertas con la Terraza y la Main Room preparadas para una de esas sesiones largas que explican bien por qué este club sigue teniendo un lugar propio en la agenda internacional de Ibiza. En la Terraza, Ceri fue la encargada de abrir el recorrido, seguida del B2B de Mar-T y Caal. Después, Marco Faraone y Fleur Shore firmaron uno de los momentos más celebrados, antes de que Max Dean, Luke Dean y Enzo Siragusa llevaran la pista hacia sonidos más profundos.

El amanecer, como suele ocurrir en Amnesia, tuvo un protagonismo especial. Seth Troxler acompañó la transición hacia las primeras luces del día y el sunrise set exclusivo de Joseph Capriati B2B Josh Baker terminó de convertir la mañana en uno de los grandes recuerdos del aniversario de Amnesia. Con la luz entrando en la Terraza y la pista todavía llena, el club recuperó una de sus imágenes más reconocibles.

En la Main Room, el camino fue más directo y contundente. Luxi Villar abrió la sala antes de que Alan Fitzpatrick, Amelie Lens, 999999999, Fatima Hajji y Luca Donzelli mantuvieran la intensidad durante toda la noche. Amnesia Ibiza ha empezado su 50 aniversario con la pista en plena forma.

La pista de baile sigue siendo la protagonista en Amnesia Ibiza 50 años después. / CRISANN

Una celebración que también mira a la Ibiza de siempre

El último tramo de la jornada tuvo un detalle muy ibicenco. En lugar de llevar la celebración a un espacio privado, Amnesia apostó por Es Paradis, uno de los nombres clásicos de la noche en la isla. Allí, con acceso abierto al público, la fiesta continuó entre espejos, escaleras, cúpulas y bolas de disco, con artistas como Josh Baker, Enzo Siragusa, Max Dean, Marco Faraone y Joseph Capriati.

La elección no fue casual. En un momento en el que muchas fiestas posteriores se asocian a listas cerradas y eventos difíciles de alcanzar, este after-party recuperó la idea de que la cultura de club también se entiende desde lo compartido. Ibiza siempre ha tenido algo de eso. De mezcla, de libertad, de gente muy distinta coincidiendo en una misma pista. Y Amnesia, en su aniversario, quiso volver a esa raíz.

‘50 Years, 50 Memories’: la exposición de Amnesia en Hyde Hotel Ibiza

La celebración continúa ahora de una forma más tranquila, pero igual de interesante para quien quiera entender qué significa Amnesia dentro de la historia de Ibiza. La exposición ‘50 Years, 50 Memories’ se puede visitar en Hyde Hotel Ibiza, en Cala Llonga, hasta el 22 de mayo, de 13 a 19 horas, con acceso libre.

Carteles de la exposición ‘50 Years, 50 Memories’. / AMNESIA IBIZA

La muestra se presentó en el marco de International Music Summit y propone un recorrido por los 50 años del club, desde sus inicios en una finca ibicenca en 1976 hasta su consolidación como referente mundial de la música electrónica. A través de material histórico, piezas gráficas y relatos vinculados a distintas épocas, la exposición ayuda a poner en contexto todo lo que hay detrás de un nombre como Amnesia Ibiza.

No hace falta haber vivido todas sus etapas para disfrutarla. Precisamente ahí está parte de su atractivo. Para quienes conocen el club desde hace años, ‘50 Years, 50 Memories’ funciona como un viaje por recuerdos, carteles, sonidos y momentos que forman parte de la memoria nocturna de la isla. Para quienes acaban de descubrir Amnesia, es una buena introducción a su historia y a su papel en la evolución de Ibiza como destino musical.

Imagen del 'opening' de Amnesia Ibiza. / Cata.filmzzz

Amnesia Ibiza: testigo y protagonista de la historia de la isla

El opening de Amnesia Ibiza mostró el presente del club. La exposición en Hyde enseña el camino que ha llevado hasta ahí. Juntas, ambas propuestas resumen bien el espíritu del 50 aniversario de Amnesia, que busca celebrar lo vivido, reconocer a quienes lo hicieron posible y abrir una nueva temporada con la sensación de que todavía quedan muchas noches por contar.

Amnesia no es solo un club más en Ibiza, sino uno de los lugares que han ayudado a definir la forma en la que la isla se escucha, se baila y se recuerda.