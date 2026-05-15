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Aluvión de ofertas para reabrir un bar castizo de Ibiza

La Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Ibiza ha admitido seis propuestas presentadas para la explotación del bar-cafetería de la Asociación de Vecinos de Platja d’en Bossa

Turistas en una terraza de Platja d'en Bossa

Turistas en una terraza de Platja d'en Bossa / Vicent Marí

Guillermo Sáez

Guillermo Sáez

Un total de siete aspirantes han presentado su oferta para la licitación del servicio de explotación del bar-cafetería del local social de la Asociación de Vecinos de Platja d’en Bossa, situado en la confluencia de la calle Blas Infante con la calle de les Alzines de Ibiza. La Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Ibiza ha dado luz verde a seis ofertas y ha excluido una propuesta por no cumplir los requisitos exigidos en el procedimiento.

El contrato, tramitado mediante procedimiento abierto simplificado, tiene como objetivo dotar al barrio de «un servicio estable, regulado y de calidad», abierto al público y vinculado a la dinamización social de la zona. La oferta económica más elevada asciende a 30.000 euros, mientras que la más modesta se queda en 18.876 euros. Además del canon económico, las ofertas incluyen compromisos sociales, ambientales, productos de kilómetro cero, descuentos generales y presencia en redes sociales.

El valor estimado del contrato asciende a 107.493 euros para cuatro años. El adjudicatario deberá abonar al Ayuntamiento un canon mínimo de 1.000 euros mensuales, IVA aparte, aunque esta cantidad puede ser mejorada al alza, tal y como han hecho todas las ofertas admitidas.

Condiciones del servicio

El bar-cafetería deberá permanecer abierto durante todo el año, salvo un máximo de 15 días de vacaciones en temporada de baja afluencia. El horario mínimo será de 9 a 20 horas, seis días a la semana, con un día fijo de descanso. El adjudicatario deberá contar, como mínimo, con un camarero y un cocinero durante el horario de apertura.

El local municipal tiene 233,91 metros cuadrados y dispone de zona de bar, barra, área de preparación, almacén, aseos, vestuarios, oficinas y una terraza de cafetería de 28,95 metros cuadrados. La empresa adjudicataria deberá aportar el mobiliario de terraza, maquinaria, utensilios y demás elementos necesarios para prestar el servicio.

Noticias relacionadas y más

El Ayuntamiento introduce además medidas ambientales, como la prohibición de pajitas de plástico de un solo uso y bandejas de poliespán o plástico, así como la obligación de emplear materiales reutilizables en la venta y consumo de alimentos y bebidas. También se recomienda priorizar productos de Ibiza o Baleares, especialmente aceites, vinos, embutidos, quesos, ensaimadas y productos de pastelería.

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