Alertan de nuevos intentos de la ‘estafa del CEO’ en empresas de Ibiza

La Pequeña y Mediana Empresa de Ibiza y Formentera (Pimeef) ha alertado a sus socios de nuevos intentos de comisión de la conocida como ‘estafa del CEO’, una modalidad delictiva en la que los ciberdelincuentes contactan con empleados de una empresa haciéndose pasar por cargos directivos para ordenar transferencias de dinero.

Según ha informado la patronal, el aviso procede de la Policía Nacional, que ha detectado recientemente un nuevo intento de este tipo de fraude. En estos casos, los delincuentes suelen conocer con detalle el organigrama de la empresa, su funcionamiento interno, los nombres y apellidos de los responsables y otros datos personales tanto de los directivos como de los empleados. Esta información, advierte la Pimeef, puede ser obtenida a través de redes sociales y otras técnicas de recopilación de datos.

El método consiste en aprovechar la relación jerárquica dentro de la empresa para presionar a un trabajador y convencerle de que realice una transferencia de una cantidad elevada de dinero a una cuenta controlada por los estafadores. Para ello, introducen factores de urgencia y estrés con el objetivo de que la víctima no tenga tiempo de reaccionar o de comprobar la veracidad de la orden.

"Pago urgente a proveedores"

Las excusas utilizadas suelen ser aparentemente creíbles dentro del funcionamiento habitual de una empresa, como un pago urgente a proveedores, un adelanto para cerrar el alquiler de un nuevo local o cualquier otra operación que pueda parecer plausible en el día a día de la actividad empresarial.

La Pimeef recomienda a las empresas extremar la prudencia ante cualquier petición urgente de transferencia económica, especialmente si llega por canales no habituales o si impide realizar las comprobaciones internas necesarias.

Para más información, los afectados o las empresas que quieran resolver dudas pueden contactar con la sección de Participación Ciudadana de la Policía Nacional en Ibiza a través del correo electrónico ibiza.participacion@policia.es