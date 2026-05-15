Agnès Vidal, GEN-GOB: «Ningún niño puede quedar encerrado en la escuela por motivos económicos o por la falta de autobuses en Ibiza»

Representantes de la Asociación de Directores de Centros Educativos de Ibiza, la Asociación de Familias de Alumnos de Centros Educativos de Ibiza, el sindicato ANPE Balears y el GEN-GOB se reunieron este jueves con el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, y el director insular de Cultura, Miquel Costa, para reclamar soluciones urgentes ante el encarecimiento de los autobuses y la falta de vehículos disponibles para las salidas escolares no obligatorias.

Durante el encuentro, la coordinadora del GEN-GOB, Agnès Vidal, defendió que «ningún niño puede quedar encerrado en la escuela por motivos económicos o por la falta de autobuses». Según la entidad ecologista, un trayecto que antes costaba 150 euros puede llegar ahora a los 400, una subida que está provocando una importante reducción de las excursiones escolares y que afecta directamente al aprendizaje del alumnado.

El GEN-GOB recordó que el pasado mes de marzo hizo un llamamiento a la comunidad educativa de Balears para reclamar una tarifa plana educativa y para que se priorice el derecho a la educación frente al transporte turístico. La entidad sostiene que en los últimos años se han cancelado centenares de actividades pedagógicas por el aumento de precios y por la falta de disponibilidad de vehículos.

Más de un centenar de centros educativos de Balears se sumaron a esta reivindicación. En el caso de Ibiza, se adhirieron los CEIP públicos de Ibiza y Formentera, Adipef, la Asociación de Directores de Infantil y Primaria de Ibiza y Formentera; Adespi Pitiüses, la Asociación de Directores y Directoras de Secundaria y Régimen Especial de Ibiza y Formentera; FAPA Eivissa, así como los sindicatos STEI y ANPE.

En la reunión, directores de centros como el CEIP Balansat, Fina Colomar, y el CEIP L’Urgell, Jordi Costa, expusieron las dificultades que afrontan a diario. Según explicaron, muchas empresas cobran por autocar completo y no por alumno, lo que penaliza especialmente a las escuelas pequeñas, de una sola línea. En algunos casos, el transporte hasta Sa Cala puede llegar a costar diez euros por niño, una cantidad a la que después hay que sumar el precio de la actividad si esta no está subvencionada.

Sin vehículos libres

Los centros también alertaron de que, a partir del mes de mayo, encontrar un vehículo libre resulta «prácticamente imposible» por la demanda turística. Aunque intentan reservar los servicios con meses de antelación, hay actividades que no pueden planificarse con tanto margen y que acaban suspendiéndose por falta de autobuses.

Ante estas quejas, el Consell de Ibiza se comprometió a «mover ficha». Según el GEN-GOB, el presidente de la institución insular trasladó que se reunirá con las empresas de transporte para pedirles un precio único por alumno y un trato preferente para colegios e institutos.

También se planteó que el Consell actúe como mediador para que los grupos escolares puedan utilizar las líneas de transporte público de Alsa en aquellas rutas que coincidan con las salidas programadas, siempre con aviso previo.

La comunidad educativa aprovechó además el encuentro para reclamar una solución al problema de la falta de acompañantes en las rutas escolares. Según trasladaron, se trata de un servicio que las compañías se resisten a gestionar y que en ocasiones provoca la cancelación de rutas en el último momento.