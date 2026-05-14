Un sindicato policial alerta del nuevo "problema grave" que ya está sufriendo el aeropuerto de Ibiza

La Policía Nacional está sufriendo un "problema grave" en el aeropuerto de Ibiza debido a la falta de agentes para gestionar el Sistema de Entradas y Salidas (EES), el nuevo sistema informático automatizado diseñado para registrar a los viajeros que llegan desde países no miembros de la Unión Europea y que planean una estancia de corta duración, como unas vacaciones.

Así lo ha denunciado el portavoz de la Confederación Española de Policía (CEP) en Baleares, David Pola, quien ha advertido de que el EES ya está retrasando el flujo de pasajeros, a pesar de que estamos en el mes de mayo y el gran aluvión de turistas extranjeros rumbo a las Pitiusas todavía no se ha producido.

"Desde hace unas semanas tenemos un problema grave en el aeropuerto. Han entrado en vigor una serie de medidas acompañadas de medios técnicos nuevos para el control de pasajeros de terceros países y está funcionando regular. Son medios técnicos espectaculares, pero, como todo lo que se pone en este país, funciona regular y tarda en empezar a hacerlo adecuadamente", alerta Pola a Diario de Ibiza.

Los policías "no dan abasto"

El portavoz sindical añade que cuentan con "muy poquita gente en el aeropuerto" y que los agentes "no dan abasto para cubrir toda la problemática" relacionada con los viajeros que llegan de terceros países, fuera de la órbita de la Unión Europea". "Hay problemas de verdad para sacar el trabajo. Ibiza va a ser un problema este año si no se hace o si no se atraen suficientes recursos", alerta.

En este sentido, desde el sindicato esperan que el nuevo director adjunto operativo de la Policía Nacional y antiguo comisario de Ibiza, José Luis Santafé, tenga una sensibilidad especial con esta problemática que afecta a la isla. Precisamente, Santafé estará presente este jueves en la toma de posesión del nuevo jefe superior de Policía en Baleares, el comisario principal José Antonio Puebla, que se celebrará en Palma y que también contará con la presencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Una iniciativa de la Unión Europea

De acuerdo a la nueva normativa, están obligados a pasar por el EES todos los viajeros que lleguen a España y no posean la nacionalidad de ningún país de la Unión Europea, ni tampoco la nacionalidad de Islandia, Liechtenstein, Noruega o Suiza. Además, por estancia de corta duración se entiende toda estancia de hasta 90 días dentro de cualquier período de 180 días.

Según defiende la Unión Europea, promotora de este nuevo sistema, el EES está diseñado para hacer que "los controles fronterizos sean más modernos y eficientes". Para ello, está sustituye el tradicional sellado de los pasaportes por un sistema digital que registra las entradas y salidas de los viajeros.

Además, la UE también considera que servirá para "facilitar y agilizar el cruce de fronteras al viajar", ya que "los viajeros pasarán menos tiempo en la frontera gracias a unos controles más rápidos, las opciones de autoservicio y la posibilidad de facilitar la información por adelantado".

Por último, la institución europea también cree que el EES servirá para "prevenir la migración irregular", ya que "ayudará a seguir el rastro de las personas que entran y salen del espacio Schengen al utilizar datos dactiloscópicos y faciales para impedir que las personas sobrepasen su estancia, utilicen identidades falsas o hagan un mal uso de los viajes sin visado".