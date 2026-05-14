El álbum
Sant Josep premia a Sofía Sanchiz por el logo de las Miniolimpiadas
El Ayuntamiento de Sant Josep entregó ayer un obsequio a Sofía Sanchiz Gimeno, alumna de 6º B del CEIP Can Raspalls, ganadora del concurso para diseñar el logotipo oficial de las Miniolimpiadas Escolares 2026. La cita reúne desde este lunes y hasta el viernes a 1.757 alumnos de Primaria en la piscina municipal y el campo de fútbol.
- Un atún se da un festín en pleno puerto de Ibiza
- Muere un hombre al precipitarse por un acantilado en el norte de Ibiza
- Crece un nuevo poblado chabolista en un terreno para VPO en Ibiza
- Digno de una película de terror: así era por dentro el albergue ilegal desalojado en Ibiza
- Cuatro días de fuga con la furgoneta robada de su trabajo en Ibiza: «Un espectáculo»
- Fallece Pascal Bonomo, el decano de las artes marciales y la musculación en Ibiza
- En la UCI un joven británico tras caerse de un hotel en Sant Antoni
- Santiago Mollo, feriante: «Es el peor año que hemos vivido nunca en Ibiza Medieval»