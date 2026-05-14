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Sant Josep premia a Sofía Sanchiz por el logo de las Miniolimpiadas

Sant Josep premia a Sofía Sanchiz por el logo de las Miniolimpiadas | ASJ

Sant Josep premia a Sofía Sanchiz por el logo de las Miniolimpiadas | ASJ

El Ayuntamiento de Sant Josep entregó ayer un obsequio a Sofía Sanchiz Gimeno, alumna de 6º B del CEIP Can Raspalls, ganadora del concurso para diseñar el logotipo oficial de las Miniolimpiadas Escolares 2026. La cita reúne desde este lunes y hasta el viernes a 1.757 alumnos de Primaria en la piscina municipal y el campo de fútbol.

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