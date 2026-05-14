Las reservas en restaurantes de Ibiza se disparan un 565,5% por el eclipse solar

Las reservas en restaurantes de Ibiza se disparan un 565,5% a falta de tres meses para el eclipse solar, según los datos ofrecidos por CoverManager, el sistema de gestión de reservas y eventos en España. En el territorio nacional , las reservas en establecimientos en las zonas de mayor visibilidad dele evento astronómico suben un 880%. En concreto, las reservas para el 12 de agosto ya superan en un 13% a las del miércoles previo a nivel nacional, con un incremento del 5,5% en el número total de comensales, mientras que el canal de reserva 'online' alcanza el 71% frente al 65% habitual en fechas comparables, reflejando una planificación más anticipada y digitalizada.

Además, el tamaño medio de los grupos se dispara hasta los 5,49 comensales por reserva, muy por encima de la media del sector (3,2), evidenciando el carácter social y experiencial del evento. De esta forma, el crecimiento se concentra de forma destacada en las comunidades por donde pasará la franja de totalidad del eclipse, siendo Galicia la región más destacada, que multiplica las reservas anticipadas por 19, al registrar un incremento del 1.800% respecto a la semana previa.

Ruta del eclipse

En Castilla y León, el crecimiento alcanza el 1.150%, impulsado especialmente por provincias clave en la ruta del eclipse como son León, Burgos y Palencia, mientras que Islas Baleares registra un incremento del 460%; Aragón duplica su volumen (100%), con Zaragoza y Huesca como principales motores, que alcanzan una media del incremento de las reservas que alcanza el 880% en estas cuatro comunidades autónomas.

A nivel más específico, el fenómeno se traduce en crecimientos especialmente intensos en destinos como León (928,6%), Ibiza, Zaragoza (283,6%), Burgos (195%), Asturias (128,9%) y Mallorca (6,7%), y pone en evidencia cómo en ciudades de interior como León o Burgos, donde la reserva suele realizarse con pocos días de antelación, el evento ha adelantado la decisión de consumo varios meses.