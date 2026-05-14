Los 'rent a car' exigen de nuevo que se anule el control de entrada de vehículos a Ibiza

La Asociación Balear de Alquiler de Vehículos con y sin Conductor (Baleval) ha exigido al Consell de Ibiza que suspenda las restricciones a los coches para esta temporada ante la falta de notificación a las empresas afectadas. La asociación ha denunciado que a 15 días de la entrada en vigor la limitación, el próximo 1 de junio, la institución no ha comunicado a las empresas el número de vehículos que tendrán autorizados cada una, según explica en una nota de prensa.

Baleval ha requerido formalmente la suspensión o la aprobación de una solución transitoria ante una situación que genera una grave inseguridad jurídica y que hace "materialmente imposible" planificar la actividad de las empresas. También critica que no se ha respetado el plazo legal de tres meses para publicar la regulación sobre el reparto, dado que se hizo pública el 21 de marzo y la restricción comienza el 1 de junio.

Posibles acciones legales

En su escrito, ha advertido de posibles acciones legales y de responsabilidad patrimonial por los daños y perjuicios que se deriven de esta situación, calificada de "muy grave" por el presidente de Baleval, Cristóbal Herrera. "No se puede exigir el cumplimiento de una limitación que no ha sido concretada ni notificada a tiempo", se ha quejado.

El portavoz de la patronal añade que las empresas necesitan "conocer con varios meses de antelación" el volumen de flota autorizado y ha insistido en reclamar la "suspensión de los cupos o su adaptación extraordinaria".

También señala que la actuación del Consell de Ibiza ya está produciendo a las empresas perjuicios económicos y que las compañías están enviando sus flotas basándose en previsiones razonables, pero sin garantías de que el cupo asignado se ajuste a esos cálculos.