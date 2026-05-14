Premio para el proyecto de minisatélite del instituto Balàfia de Ibiza en CanSat 2026

El talento científico y tecnológico de Ibiza ha vuelto a situarse en el mapa educativo nacional. El equipo Primitive Technology, formado por estudiantes de 1º de Bachillerato del IES Balàfia, en Sant Llorenç, ha obtenido el premio al equipo más profesional en la final estatal del proyecto CanSat 2026, celebrada los días 12 y 13 de mayo en la Base Aérea de Talavera la Real, en Badajoz.

La competición, impulsada por ESERO-Spain, la oficina de recursos educativos de la Agencia Espacial Europea (ESA), propone a estudiantes de Secundaria y Bachillerato un reto tan ambicioso como estimulante: diseñar, construir y lanzar un pequeño satélite del tamaño aproximado de una lata de refresco. Estos minisatélites, conocidos como CanSat, deben ser capaces de recoger datos durante su descenso y transmitirlos a una estación terrestre.

El equipo ibicenco representó a las Illes Balears tras imponerse en la fase autonómica del desafío, celebrada el pasado 20 de abril en el aeródromo de Binissalem. Bajo la coordinación de la profesora Chelo Carrión Verdes, los alumnos han trabajado durante meses en un proyecto que combina ingeniería, programación, electrónica, comunicaciones y divulgación científica.

El reconocimiento recibido en la final estatal valora no solo la calidad técnica del minisatélite, sino también la organización interna del grupo, la coordinación entre sus miembros y la capacidad para defender el proyecto ante un jurado especializado. En definitiva, premia una forma de trabajar cercana a la de un equipo científico y tecnológico profesional.

Prevención de incendios forestales

El proyecto de Primitive Technology se centra en la detección y prevención de incendios forestales, un reto especialmente relevante en territorios mediterráneos como Ibiza. Para ello, el CanSat incorpora sensores de temperatura, humedad y presión atmosférica, además de detectores de CO, CO₂ y partículas en suspensión. El dispositivo también integra una cámara térmica y una cámara convencional, que permiten complementar los datos ambientales obtenidos durante el vuelo.

Toda la información recogida por el minisatélite se transmite en tiempo real a una estación terrestre mediante tecnología LoRa, un sistema de comunicación de largo alcance y bajo consumo. A pequeña escala, el proyecto reproduce principios utilizados por satélites europeos de observación terrestre dedicados al seguimiento ambiental y a la detección de incendios.

Un momento de la muestra de los diferentes satélites / CAIB

El equipo está formado por Antoni Serra Marí, Sergio García Vallespir, Pau Ibáñez Carrión, Josep Serra Torres y Soma Nakajima Bagno. Cada uno de ellos ha asumido tareas específicas en el diseño estructural, la programación, la electrónica, las comunicaciones y la difusión del proyecto, aunque el trabajo conjunto ha sido una constante durante todo el proceso.

La final estatal incluyó comprobaciones técnicas, lanzamientos con cohetes sonda, análisis de los datos obtenidos durante el vuelo y presentaciones orales ante el jurado. En el acto de clausura se entregaron los distintos premios de la competición: el mejor CanSat fue para el equipo de la Comunitat Valenciana; el mejor desarrollo tecnológico, para Navarra; el mejor proyecto científico, para Cataluña; la mejor difusión y patrocinio, para Extremadura; y el premio honorífico, para la Comunidad de Madrid. El galardón al equipo más profesional fue para Primitive Technology, los ibicencos que representaban a Baleares.

El equipo ganador del premio al Mejor CanSat representará a España en el encuentro internacional organizado por la ESA, que tendrá lugar en junio en los Países Bajos.

El proyecto del IES Balàfia ha contado además con el apoyo de diversas empresas y entidades locales de Ibiza, que han colaborado en la financiación y difusión de la iniciativa. Esta implicación del entorno ha permitido al alumnado afrontar un proyecto tecnológico complejo con recursos y materiales profesionales.

Desde la Conselleria d’Educació i Universitats e Ibsteam se destaca la importancia de iniciativas como CanSat, que acercan la ciencia y la tecnología al alumnado a través de retos reales. Más allá del resultado, la experiencia fomenta el trabajo en equipo, el pensamiento crítico y la aplicación práctica de conocimientos STEM en ámbitos conectados con los grandes desafíos actuales.

El premio obtenido por Primitive Technology reconoce el esfuerzo de sus estudiantes, la labor de su profesora y el compromiso de toda la comunidad educativa del IES Balàfia, que ha llevado el nombre de Ibiza y de las Illes Balears a la final estatal de uno de los proyectos educativos científicos más destacados del curso.