Playas de Ibiza: Sant Josep podrá multar con 750 euros a los clientes de los vendedores ambulantes

El Ayuntamiento de Sant Josep endurecerá este verano la persecución de la venta ambulante en las playas y espacios públicos del municipio con nuevas medidas que corresponsabilizan a los clientes, que podrán recibir multas de hasta 750 euros. Así lo han anunciado este jueves el alcalde, Vicent Roig, y la concejala de Medio Ambiente, Felicia Bocú, durante la presentación del Plan de Reactivación de Playas del municipio, que cuenta con una inversión de 3,6 millones de euros para cubrir todos los servicios de mantenimiento, socorrismo o embellecimiento del litoral.

La proliferación de los vendedores ambulantes en verano se complica especialmente en Sant Josep, ya que se trata del municipio con mayor línea de costa de Ibiza. Tras años tratando de combatir su presencia en las playas, el Ayuntamiento ha decidido afrontar el problema no solo desde la oferta, sino penalizando también a los que demandan sus productos.

Para ello, la nueva Ordenanza municipal de convivencia contempla multas de hasta 750 euros tanto para los clientes de estos vendedores como para cualquier persona que facilite su actividad, tal y como indica Bocú. Como recomendación, el Ayuntamiento instalará carteles de advertencia para disuadir a los usuarios de las playas.

Esta nueva normativa, que ahora está en fase de resolución de las alegaciones, queda pendiente de su aprobación definitiva, prevista inicialmente para el pleno que celebrará Sant Josep a finales de este mes, con lo que ya entraría en vigor para este verano.

Puesta a punto de las playas

Por otra parte, Sant Josep ya ha puesto en marcha su plan para reactivar las playas del municipio de cara a la temporada turística, que cuenta con un presupuesto de 3,6 millones de euros para los próximos cuatro años. El alcalde destaca que todas las actuaciones contempladas en este plan quedan «autofinanciadas» gracias a las concesiones de playa del municipio, que van a suponer 3,9 millones de euros para las arcas municipales en este mismo periodo.

Un momento de la presentación del plan de reactivación de playas de Sant Josep, en Cala Vedella. / Vicent Marí.

Para esta temporada, Sant Josep ha desplegado el servicio de salvamento y socorrismo en 11 playas, mientras que ha instalado el balizamiento de seguridad en 22 zonas de baño, entre las que se incluyen tres canales de natación en ses Salines, Port des Torrent y s’Estanyol.

El 1 de abril ya comenzó la recogida de la posidonia en las playas urbanas del municipio, mientras que en el resto se pospuso hasta el 1 de mayo. En todos estos casos, las hojas de la planta se guardan en puntos de apilamiento para devolverlas a la orilla tras el verano, para mantener así una barrera de protección natural frente a los temporales.

Por otra parte, el próximo 1 de junio entrarán en funcionamiento las bombas de recirculación de agua en Cala Tarida, Port des Torrent y Cala Vedella, con el fin de evitar la aparición de las manchas verdes de microalga por las altas temperaturas. Bocú admite que, el verano pasado, la puesta en marcha de este sistema, que fue adjudicado a empresas externas en una nueva contrata, fue «accidentada», sobre todo en Cala Tarida. Sin embargo, asegura que este año se han comprado nuevas bombas y se han tomado las medidas necesarias para que «funcione correctamente».