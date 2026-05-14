La patronal Noches de Ibiza pide control sobre las ampliaciones de horario para las fiestas de apertura de las discotecas

La Asociación Empresarial de Ocio Nocturno Noches de Ibiza (AEON) ha pedido a las autoridades de la Isla que "ejerzan sus competencias" de revisión y control sobre la aplicación de las ampliaciones extraordinarias de horario para las fiestas de apertura de la temporada en las discotecas y hoteles de Ibiza.

En un comunicado, la patronal señala que, según las condiciones establecidas por la normativa, las salas de fiestas que solicitan esta ampliación de horario deben comprometerse a permanecer abiertas de forma continuada desde el inicio de la temporada, para contribuir así a la desestacionalización, al mantenimiento del empleo y a la actividad económica estable de la isla. "Lo que denunciamos es el incumplimiento sistemático por parte de algunas de las grandes discotecas y hoteles de Ibiza que se benefician de esta normativa", señalan.

AEON dice haber constatado que la exigencia del calendario de apertura ininterrumpida, desde el inicio hasta el final de la temporada, no se está aplicando de forma equitativa y controlada. La Junta Directiva de AEON considera que "esto supone una competencia desleal frente al resto del ocio nocturno, cuando existen negocios que disfrutan igualmente de los beneficios y ventajas derivados de la ampliación horaria, sin asumir las mismas obligaciones. Esta situación tiene un efecto perverso sobre todo el ecosistema económico de la Isla".

"Cumplimiento estricto"

Por esta razón, la asociación solicita a las administraciones competentes que "garanticen el cumplimiento estricto de las condiciones vinculadas a estas autorizaciones excepcionales, evitando agravios comparativos y situaciones de competencia desleal entre empresas del sector".

"Defendemos que cualquier negocio debe cumplir estrictamente la normativa vigente, que obliga a mantener una apertura continuada durante toda la temporada desde la fecha de inicio de actividad, ya sean discotecas, las salas de fiestas que funcionan en hoteles o cualquiera que reciba esta autorización excepcional. La norma debe ser igual para todos", indican.

La Asociación Noches de Ibiza reclama que se revisen los criterios de concesión, con "un control efectivo de las condiciones establecidas, con el objetivo de proteger la profesionalidad, la inversión y el compromiso de aquellas empresas que sí respetan las normas y mantienen su actividad de manera continuada".

AEON recuerda en su comunicado que estas ampliaciones horarias se conceden en aplicación de la ordenanza municipal reguladora de los horarios de establecimientos, espectáculos públicos y actividades recreativas, normativa que contempla expresamente un régimen de infracciones y multas que pueden ser leves, graves o muy graves, con sanciones que pueden llegar incluso a la suspensión de la actividad y para las que se tiene en cuenta la existencia de intencionalidad, los perjuicios causados y la reiteración de los incumplimientos.

Finalmente, reiteran que el ocio nocturno de Ibiza es uno de los principales motores económicos y de proyección internacional de la Isla y , por ello, reclaman "preservar unas reglas claras, transparentes e iguales para todos los operadores, que evite la desregulación y ponga freno a la mala praxis, al intrusismo que se produce en el propio sector hotelero y a la competencia desleal".