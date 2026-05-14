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Un cuadrado, dos palabras y muchos abrazos en el puerto de Ibiza
La intervención despierta la curiosidad de quienes pasan por el puerto de Vila
El artista urbano italiano Greg Goya realizó esta semana una intervención de arte urbano en el centro de Ibiza para difundir el mensaje de amor, abrazos y conexión humana de la dj canadiense Blond:ish, habitual de la escena musical ibicenca.
La obra, situada en el puerto de Ibiza, en la Marina, consistió en dibujar un cuadrado blanco en el suelo con dos palabras en su interior: 'Hug here', que puede traducirse como 'Abrazo aquí'.
Blondish se colocó dentro del cuadrado y comenzó a recibir abrazos de los viandantes. Poco a poco, varias de las personas que recorrían la zona se animaron también a entrar en el espacio creado por el artista para abrazarse entre ellos.
La intervención despertó la curiosidad de quienes paseaban por el puerto. Algunos continuaban su camino sin detenerse, pero todos miraban. Nadie quedó indiferente ante una obra sencilla y directa, concebida para recordar la importancia del contacto humano en plena calle. Abrazarse no cuesta nada en relación a todos los beneficios que reporta.
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