Mónica Domínguez, directora general de Evaluación y Cooperación Territorial de Educación en Ibiza: "Los centros de Baleares ya trabajan para mejorar matemáticas y comprensión lectora"

Baleares recibirá cerca de 13 millones de euros para el desarrollo de los programas educativos que aprobó este martes el Consejo de Ministros, según detallaron desde la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación.

El paquete aprobado por el Gobierno cuenta con una dotación de más de 1.170 millones de euros e incluye planes de refuerzo en comprensión lectora, matemáticas, educación inclusiva, bienestar emocional y PROA+. Este último es una iniciativa que busca reducir el abandono escolar y que este miércoles reunió a responsables de diferentes comunidades autónomas en Ibiza.

Los resultados podrían reflejarse en próximos informes PISA

Según explicó la directora general del área, la ibicenca Mónica Domínguez, el reparto a nivel nacional contempla 120 millones para matemáticas y 60 para comprensión lectora. "El objetivo de estos programas es muy visual: que el alumnado mejore", indicó, antes de detallar que para conseguirlo se estableció un despliegue progresivo. Primero se liberó a docentes para adaptar los objetivos nacionales a cada comunidad autónoma y después se formó a coordinadores para aplicarlos en las aulas.

De este modo, "este año en los centros de Baleares ya se aplica la formación" para mejorar matemáticas y comprensión lectora, por lo que los resultados podrían reflejarse "el año que viene o el siguiente" en el informe PISA, donde Baleares y las Pitiusas registran algunos de los resultados más bajos del país.

Por otro lado, el paquete incluye 36 millones para educación inclusiva, 10 millones para el programa de bienestar emocional y 105 millones para PROA+.

Preguntada por el abandono escolar, Domínguez recordó que España se sitúa en el 12,8%, aunque advirtió de una "diferencia muy significativa de género" entre las chicas, con una tasa del 9,9%, y los chicos, que alcanzan el 15%. Para reducir esta brecha, apuntó a la Formación Profesional como una vía para motivar al alumnado y evitar que abandone los estudios.