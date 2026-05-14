Agenda
Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera
Fiestas, feria de la patata, concurso de fideuá y mucha música para el fin de semana
Las fiestas patronales, la gastronomía y la música en directo marcan la agenda cultural de Ibiza y Formentera este fin de semana. Las celebraciones de Puig d’en Valls y Santa Eulària llenarán de ambiente las calles con actividades populares, conciertos, humor y propuestas familiares, mientras que la gastronomía tendrá un protagonismo especial el sábado con la Fira de sa Patata Eivissenca en Sant Josep y el concurso de fideuá de Puig d’en Valls, dos citas que reivindican el producto local y la cocina popular de la isla.
La música será uno de los grandes atractivos de la agenda. El jueves destaca el concierto de reggae de Alborosie & Shengen Clan en Las Dalias, mientras que el viernes más de 200 jóvenes protagonizarán el musical ‘Mare meua!’ en el Parc Reina Sofia dentro de la VII Trobada de Veus Joves. El sábado llegará cargado de festivales y conciertos con el ‘Rock Nights Festival’ en Sa Punta des Molí, el argentino ‘Che! Que Festival’ en Ibiza y la presentación del disco ‘La luz del mejor verano’ de Jordi Cardona & Los Despechados en ses Boques. También continúan las propuestas del ciclo ‘Dies Musicals’, con el concierto del Dúo Marí Herrera el sábado en Sant Joan y la actuación de Andrés Coll & Rob Luft Quartet el domingo en Cas Serres.
La agenda cultural se completa con propuestas teatrales y de humor como las ‘Píndoles Teatrals’ del viernes en Sa Cultural, el espectáculo de Wiz Problema en Jesús o las actuaciones cómicas del domingo en Puig d’en Valls con Jose Boto, Jesús Arenas e Ibiza Comedy Band. Además, quienes busquen actividades culturales y patrimoniales podrán participar el sábado en el itinerario ‘Eivissa medieval’ por Dalt Vila, mientras que durante todo el fin de semana habrá cine, actividades infantiles, conferencias, rutas y talleres repartidos por toda la isla.
JUEVES 14 DE MAYO
Fiestas de Puig d’en Valls
- 18 horas: Actividades para jóvenes de 11 a 17 años. Taller de expresión artística: adhesivos personalizados, Punt Jove.
Música
Alborosie & Shengen Clan. Reggae. 20 horas. Las Dalias Garden. Precio desde 30 euros.
Choeur des Dames, Medikoak y Coral Polifònica de Formentera: Concierto coral gratuito con piezas tradicionales vascas, composiciones modernas y canciones polifónicas de todo el mundo en diferentes idiomas. 18 horas. Iglesia de Sant Francesc, Formentera. Entrada gratuita.
Sílvia San, Ferran Nogués y Dennis Herman. Folk americano. 19 a 21 horas. Can Jordi.
Los del Varadero. Rumba y pop. 20 a 22 horas. Bar Tribu.
Los O’Brien. Folk y rock irlandés. 20 a 22 horas. Bar restaurante Why Not de Cala de Bou.
Cine
‘Un poeta’. De Simón Mesa Soto (Colombia, 2025). Ciclo ‘Anem al cine’ VOSE. 20.30 horas en Multicines Eivissa.
Conferencia
‘L’eivissenc d’abans i d’ara: l’evolució de l’eivissenc dels anys 1970 a l’actualitat’. Marta Guasch. Universitat Oberta per a Majors. 17 horas. Edificio de Cultura de Santa Eulària.
Infantil
‘Quan els colors somien cançons’: Viaje musical al mundo de las emociones con Almudena Rubio, para niños de 6 meses a 3 años. 17.30 horas. Biblioteca Cala de Bou. Inscripción previa: 971 348630 y biblioteca.caladebou@santjosep.org
‘Capses màgiques d’Europa’: Jornada infantil con motivo del Día de Europa. 17.30 horas. Punt de Lectura de Sant Ferran, Formentera.
Ajedrez
‘Tarda d’escacs’: Tarde de ajedrez para todos los niveles y edades, de 7 a 99 años. 17 a 19 horas. Biblioteca Sant Josep de sa Talaia. Entrada libre.
VIERNES 15 DE MAYO
Fiestas de Santa Eulària
- 9 horas: Rutas saludables. Sesión de alimentación saludable y baile. Inscripción en vuestro médico o enfermero. Concentración y organización, Centro de Salud de Santa Eulària.
- 19 horas: Conferencia. ‘Pinzellades de tradició. La pintura costumista a Santa Eulària des Riu (1875-1950)’ a cargo de Agatha Martínez, Sala de Exposiciones Sant Jaume 72.
Fiestas de Puig d’en Valls
- 10.45 horas: ‘Mel de Can Marí’. Charla de apicultura para personas mayores y posterior degustación de diferentes mieles de Ibiza. Inscripciones: 648 917 412, centro cultural.
- 17.30 horas: Inauguración de la exposición de trabajos del CEIP Puig d’en Valls y el CEIP S’Olivera.
- 18 horas: Actividades para jóvenes de 11 a 17 años. Taller de costura: diseño de bolsas ‘tote’, Punt Jove.
- 19 horas: ‘Homenaje a los payasos’, a cargo de Boto y Mauri, carpa.
- 20.15 horas: Concierto de Hostal Pasqual, carpa.
- 21.30 horas: Concierto de The Hawaiians, carpa.
Cine
‘Apocalypse Now’: de Francis Ford Coppola. (EE.UU., 1979). V.O.S.E. Cinefòrum de la UIB. Invitada: Patricia Ribas. 17.45 horas. Conservatori de Música i Dansa d’Eivissa i Formentera.
‘Get Out’: De Jordan Peele, 2017. V.O.S.E. en inglés. 20 horas. Ciclo Divendres de Cine de Sant josep. Centro de Cultura Can Jeroni. Entrada libre hasta completar aforo.
Educación
‘Un viatge en el temps per la música d’Eivissa’: Charla educativa a cargo de Pere Prieto sobre la evolución histórica y cultural de la música en la isla. 19 horas. Escola Municipal de Música de Sant Joan de Labritja. Acceso gratuito hasta completar aforo.
Música
‘Mare meua!’. VII Trobada de Veus Joves. Musical con la participación del Cor de Veus Joves, IES Sa Colomina, Ntra. Sra. de la Consolació e IES Algarb. 21 horas. Parc Reina Sofia. Entrada libre.
Teatro
‘Píndoles Teatrals’: Microteatro con taquilla inversa. 20 horas. Librería Sa Cultural, Ibiza.
Humor
Wiz Problema: ‘El multiverso’. Espectáculo para todos los públicos. 21 horas. Centro Cultural de Jesús.
Infantil
‘Dia de les famílies’. Talleres y juegos, castillos hinchables, zumba familiar y puestos de comida. De 16 a 20 horas. Parc de la Pau.
‘Flors!’. Laboratorio de lectura para familias con niños de 6 a 12 años. 17.30 horas. Biblioteca de Cala de Bou. Plazas limitadas.
Libros
‘Suite de ses Figueretes’: Presentación del libro de Sergi Torró. Presenta Bernat Joan. Intervendrán el autor y el editor Vicent Marí. 20 horas. Biblioteca Municipal d’Eivissa (Can Ventosa).
Conferencias
‘Talent Sunset Ibiza’. Encuentro para reflexionar sobre los retos del talento con las ponencias ‘El contexto emocional del talento’, de Arun Mansukhani, y ‘Risiliència’, de Dani Delacámara. Recepción de asistentes a las 18.30 horas; bienvenida a las 19 horas; presentación a las 19.05 horas; ponencia de Arun Mansukhani a las 19.15 horas; ponencia de Dani Delacámara a las 19.50 horas; fin del acto a las 20.40 horas, y cóctel a las 23.30 horas. Teatro Pereyra, C. del Comte de Rosselló, 3.
SÁBADO 16 DE MAYO
Fiestas de Puig d’en Valls
- 11 horas: Tercer concurso de fideuá de las fiestas de es Puig d’en Valls. Plazas limitadas. Inscripciones antes del 12 de mayo: WhatsApp 649 817 286.
- 13 a 14.30 horas: Música con La Changa.
- 14 horas: Gran fideuá popular para 150 personas. Tiques en la carpa.
- 18 horas: Actividades juveniles de 11 a 17 años. Gincana en el pueblo, Punt Jove.
- 18 horas: Concierto de Los Corleone, carpa.
- 19.30 horas: Actuación de la Asociación Creix y de alumnos de Paca Alarcón, y masterclass con alumnas de Creix, carpa.
- 21 horas: Concierto de Blue Yatoo, carpa.
- 22.30 horas: Tributo a Led Zeppelin, carpa.
Fiestas de Santa Eulària
- 10.30 a 12.30 horas: Paseo pictórico por los alrededores de Can Planetes con Diana Bustamante. Inscripciones a partir del día 7 de mayo en patrimoni@santaeularia.com.
Música
‘Rock Nights Festival’: Los Bengala, Dear Joanne, The Small Fortunes y The Metrallas. Rock. De 18 a 2 horas. Sa Punta des Molí. Gratis.
Dúo Marí Herrera: Sala de Plens de l’Ajuntament de Sant Joan. Ciclo ‘Dies musicals’. 20 horas. Precios: 2 euros hasta dos horas antes del concierto en ticketib.com. 3.50 euros en taquilla.
Jordi Cardona & Los Despechados: Presentación del disco ‘La luz del mejor verano’. De 19 a cierre. Restaurante ses Boques, es Cubells. Entrada gratuita.
III Cicle Música i Patrimoni. Petit Cor, piano, violín, rapsoda y bailarina: ‘Cançons d’amor hebrees’. Espectáculo poeticomusical. Jordi Martí, director. 21 horas. Font des Verger. Entrada libre hasta completar aforo.
Au Choeur des Dames, Medikoak y Coral Polifónica de Formentera. Concierto coral gratuito con piezas tradicionales vascas, composiciones modernas y canciones polifónicas de todo el mundo en diferentes idiomas. 19 horas. Catedral de Ibiza. Entrada gratuita.
Fourmarks: ‘Rock and Ryans’. Rock desde Gran Bretaña. 21 horas. Ryans Lola’s, Cala de Bou. Gratis.
Gran Reserva. Clásicos del pop español. 11.30 a 13 horas. Mercat de Sant Josep.
Los O’Brien. Folk y rock. 13 a 15 horas. Can Jordi Blues Station.
Simple Rock. Versiones de los 60 y 70. 16.30 a 18.30 horas. Rosana’s.
Multicultural
‘Che! Que Festival’. Festival cultural argentino con conciertos, tango, electrónica, asado, actividades y arte en vivo. Actúan, entre otros, Los Totora, Reina Venus y Julián Huarán. De 12 a 0 horas. Parque Marià Villangómez, Ibiza. Entrada gratuita con reserva previa.
Solidaridad
‘Nakba78’. Jornada solidaria ‘Eivissa amb Palestina’, con talleres infantiles, taller de percusión, taller de árabe, música en directo y degustación solidaria. Desde las 11 horas. Plaça Julià Verdera de ses Figueretes.
Infantil
V Fiesta de la Primavera. Zona infantil con juegos y castillos hinchables. De 12 a 14 horas y de 16 a 18 horas, espectáculos de burbujas y actividades de globoflexia a cargo de Bimbi Magical. Passeig de ses Fonts, Sant Antoni. Menús especiales de primavera en varios restaurantes del municipio de Sant Antoni.
‘Històries de la mar i dels Pirates’: Espectáculo de Rosa Rodamón de Anakrònica, con historias, humor e imaginación. 19 horas. Playa del Port de Sant Miquel.
Patrimonio
Itinerarios patrimoniales: ‘Eivissa medieval’. Recorrido por vestigios medievales de Dalt Vila, con claves del periodo andalusí y de la etapa posterior a la conquista cristiana. Encuentro: Portal Nou (hacia el parque de Reina Sofía), 10:30. Final: plaça del Sol. Duración: aprox. 2 h. Inscripciones: madinayabisa@eivissa.es Tel. 971 392 390.
Agricultura
‘Coneix les finques agroecològiques d’Eivissa’. 10.30 horas: Visita a Can Zol, carretera de Sant Joan. Inscripciones: apaeeif@gmail.com
Medio Ambiente
‘Sábados en Juntos Farm’. Desayunos y almuerzos, visitas guiadas, workshops, actividades infantiles, charlas. De 19 a 16 horas en Juntos Farm de Santa Gertrudis.
DOMINGO 17 DE MAYO
Fiestas de Puig d’en Valls
- 10.30 horas: Pasacalles con la Banda Esencia.
- 11 horas: Misa solemne seguida de procesión.
- 12.30 horas: Baile tradicional a cargo de la Colla des Puig d’en Valls y Xacoters de sa Torre.
- 13 horas: Desfile de carros.
- 19 horas: Show de magia con Mag Albert, carpa.
- 20.30 horas: ‘Campechano’. Espectáculo de humor con Jose Boto y Jesús Arenas, carpa.
- 21.30 horas: Espectáculo a cargo de Ibiza Comedy Band.
Fiestas de Santa Eulària
- 9 horas: XI Torneo de Petanca Fiestas Primer Domingo de Mayo 2026. Organiza: Club Petanca Llar, instalaciones deportivas.
Gastronomía
‘3a Fira de la Patata Eivissenca’. Feria gastronómica y cultural dedicada a la patata roja de Ibiza, con certamen de tapas a 5 euros, demostraciones culinarias, punto de venta directa de Agroeivissa y degustación popular de 'sofrit pagès' a las 14 horas. A partir de las 12 horas. Sant Josep.
Música
Andrés Coll & Rob Luft Quartet. Jazz. Ciclo 'Dies Musicals'. Auditori del Centre Sociocultural de Cas Serres de Eivissa. 19 horas. Precios: 2 euros hasta dos horas antes del concierto en ticketib.com. 3.50 euros en taquilla.
Tabanco y Antonio Muñoz. Vermut flamenco. 13.30 a 15.30 horas. Bar taberna Can Bernat Vinya de Sant Josep.
Sandy Valey. Rock and roll. 14 a 16 horas. El Kiosco de Cala de Bou.
Querencia. Flamenco. 20 a 22 horas. Tribu, Cala de Bou.
Solidaridad
Corte de pelo solidario. Jornada solidaria de corte de pelo gratuito. 11 a 13 horas. Casal d’Igualtat de Eivissa.
EXPOSICIONES
‘Creació artística a Santa Eulària al tombant del segle’. Exposición sobre el patrimonio artístico de Santa Eulària con obras de la colección municipal del último cuarto del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Sala de Exposiciones Sant Jaume 72. De martes a sábado, de 10 a 13.30 horas y de 17 a 20 horas. Hasta el 23 de mayo.
Jaume Comas. Exposición de fotografía abstracta. Escola d’Art d’Eivissa. Hasta el 25 de mayo.
Irina Saint. ‘The World Is Yours’. Pintura. Ocean Drive Ibiza. Entrada gratuita. Hasta el 4 de junio.
Ruth Mulvie. Exposición de pintura contemporánea inspirada en la estética Art Déco, los paisajes soñados y la arquitectura. Paradiso Ibiza Art Hotel. Hasta el 3 de junio.
Sarah Bogajo. ‘About Humans’. Exposición de pintura. Inauguración el 15 de mayo a las 19.30 horas. Ocean Drive Talamanca. Hasta el 2 de junio.
Pep Monerris ‘Bagaix’. ‘Històries de materials oblidats’. Inauguración el 8 de mayo a las 19 horas. Centro de Cultura Can Jeroni. De miércoles a domingo de 10.30 a 13.30 horas y de jueves a sábado de 18 a 21 horas. Hasta el 24 de mayo.
Camille Walala. ‘Metropolis’. Telas inspiradas en la arquitectura urbana, obras sobre papel y ediciones limitadas, en una muestra comisariada por Anna Dimitrova. Inauguración el sábado 9 de mayo. ADDA Gallery Ibiza, en Paradiso Art Hotel de Cala de Bou. Hasta el 11 de julio.
Carlos Cerdà Alabern. ‘El Jardí de Monet’. Pintura. Inauguración el 8 de mayo de 2026 a las 18 horas. Aubergine by Atzaró, carretera de Sant Miquel kilómetro 9,9, entre Santa Gertrudis y Sant Miquel, de 12 a 23 horas. Hasta el 31 de mayo.
‘Del gra al pa’. Exposición del proyecto de Andrea Cenacchi con el alumnado del CEIP El Pilar. Centre Antoni Tur ‘Gabrielet’, Sant Francesc, Formentera, de 10 a 13.30 horas y de 17 a 20 horas. Taller diario de galletas para niños, gratuito. Hasta el 17 de mayo.
Enric Servera. ‘Amarar’. Pinturas. Inauguración el domingo 10 de mayo a las 12 horas. Sala de Exposiciones de Can Curt, Sant Agustí. De martes a domingo de 19 a 21 horas. Hasta el 31 de mayo.
‘Informa’t a fons’. Biblioteca viajera del Fons Pitiús de Cooperació. Biblioteca Cala de Bou. Para todas las edades. Del 15 de mayo al 15 de junio.
‘Una mirada colectiva sobre la isla’. Exposición colectiva con una selección de las imágenes presentadas al XXIII Concurs de Fotografia Beni Trutmann. Sala de exposiciones del Ajuntament Vell de Sant Francesc, de lunes a sábado, de 11 a 14 horas y de 18 a 20 horas; domingos, festivos y lunes por la mañana, cerrado. Hasta el 16 de mayo.
Rafael Cavestany. ‘Color, sonido y sus silencios’. Pintura. Club Diario de Ibiza (avenida de la Paz de Eivissa). Horario: de lunes a viernes, de 19 a 21 horas. Hasta el 15 de mayo.
Antonio García. ‘Pitiusas: El tiempo en pausa’. Fotografía. Centro cultural de Jesús. Hasta el 21 de mayo. Entrada gratuita.
Jesús de Miguel. ‘Dins. Dentro de la lámpara / Inner radiance’. Exposición de pintura. Far de ses Coves Blanques de Sant Antoni. De martes a viernes de 17 a 20 horas, sábados de 10 a 14 y de 17 a 20 horas, domingos, festivos y lunes, cerrado. Hasta el 23 de mayo.
Mauro García Socuellamos. ‘Paisajes del inconsciente’. Pintura. Ocean Drive (Talamanca). Hasta el 11 de mayo.
Cristina Ferrer. Pintura al óleo con 18 cuadros dedicados a las islas, con llaüts, folclore, flores del jardín y el campo. Hotel Sanfora de Ibiza, Es Canar, Santa Eulària. Abierto todos los días. Hasta el 3 de junio.
Lindsey Nobel. ‘Signals & Structures’. Composiciones abstractas y estructuras visuales. Studio 55 Gallery de Cala Llonga. De martes a viernes de 11 a 18 horas, sábados de 11 a 20 horas y domingos de 12 a 17 horas. Hasta el 19 de mayo.
‘Mata Ombres Punt i Seguit’. Proyecto residencia Anantapur. Es Polvorí y Refectori de Dalt Vila. Es Polvorí: de martes a viernes de 18 a 20.30 horas; sábados y domingos de 11 a 13.30 horas. Refectori: de lunes a viernes de 9 a 14.30 horas y sábados de 11 a 13.30 horas. Hasta el 23 de mayo.
Marco Bagnoli. ‘Janua Coeli’, esculturas. Inauguración el 24 de abril en Ibiza Gallery, en el centro comercial Platja d’en Bossa. Hasta el 30 de junio.
Giuseppe Concas. ‘Es Ball’, fotografías. Inauguración el sábado 25 de abril a las 19 horas en la Sala Baleària de Eivissa. Hasta el 21 de junio.
Ned Irving. ‘Under The Surface’ , exposición fotográfica. Inaugurada el martes 21 de abril en Olas Gallery, en Santa Eulària. Hasta el 23 de mayo.
‘Astronomia des d’Eivissa 1956-2026’. Exposición temática sobre astronomía en Eivissa. Sa Nostra Sala, calle Aragón, 17, Eivissa. De lunes a viernes de 10 a 13.30 horas y de 17.30 a 20.30 horas; sábados de 10.30 a 13.30 horas. Hasta el 14 de mayo.
Lina Roig. Pinturas. Inauguración: Sábado 18 de abril a las 18.30 horas. Restaurant Can Berri, Sant Agustí. Horario: jueves a martes a partir de las 19 horas; sábados y domingos abierto todo el día; miércoles cerrado. Hasta el 1 de junio.
Robert Häusser. ‘Arxiu de la memòria’. Fotografía sobre Eivissa y la década de los setenta. Salas temporales del Museu Puget. Horario: de martes a domingos, de 10 a 14 horas, y de martes a viernes, de 17 a 20 horas. Cerrado lunes y festivos. Hasta el 21 de junio.
Pep Monerris 'Bagaix'. 'Electronatura', piezas esculturales. Ses Casetes Art-Café de Sant Mateu. Hasta el 28 de junio.
Helene Grossmann. ‘Share the Light’. Arte contemporáneo. Espacio Micus, carretera Jesús-Cala Llonga, kilómetro 3. Abierto todos los domingos de 11 a 14 horas o con cita telefónica. Hasta julio de 2026.
Benjamin Pelletier. ‘Made of light’. Obras de proyectos concebidos por su padre, Georges Pelletier, entre 1960 y 1980. Galería También de Santa Gertrudis. Hasta el 15 de mayo.
‘Cançoner de les Pitiüses’. Exposición temática. Far de la Mola, El Pilar de la Mola, de martes a domingo de 9 a 14 horas. Hasta el 31 de mayo.
Enric Majoral & Jordi Sarrà. 'Terres Margantes | Una altra Arcàdia'. Escultura y fotografía. Galería Estudio Laterna de Santa Gertrudis. Hasta el 26 de mayo.
Petra Reimers. ‘Segundo Homenaje a los peces del mediterraneo’. Pintura acrílica con elementos encontrados. Restaurante El Naranjo, Santa Eulària. Hasta el 15 de mayo.
MACE Focus VIII. Exposición de William Mackinnon. 13 obras de gran formato. Museo de Arte contemporáneo de Eivissa (MACE). Hasta el 31 de mayo.
‘Amigos’ y ‘Tur Costa. Años 90-2000’. Exposición doble. La primera con obras de la colección particular Tur-Witt y la segunda de obras de Tur Costa. Estudi Tur Costa de Jesús. Visitas con cita previa: 689591641. Hasta primavera de 2026.
MERCADILLOS
Hippy Market. Punta Arabí. Artesanía, ropa, complementos,música en vivo, food trucks... Todos los miércoles de abril a octubre de 10 a 18 horas.
Mercat Ecològic, Local i d'Artesania. Artesanía tradicional ibicenca y producto local kilómetro cero. Inauguración el 4 de abril. Todos los jueves de 9.30 a 13.30 horas. Edición nocturna el primer viernes de cada mes desde el 1 de mayo, de 18 a 20 horas.
Sant Joan: Mercadillo de artesanía, ropa, complementos y producto local. Actividades infantiles y música en vivo. Domingos de 10 a 16 horas.
Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Mercadillo de Navidad: Sábados de 10 a 17 y domingos de 11 a 17 horas.
Mercat de sa Cooperativa: Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni.
Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.
Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas.
Formentera:
Mercado de segunda mano de Sant Francesc: Martes y sábados de 11 a 14 horas en el Jardí de ses Eres. Todo el año.
