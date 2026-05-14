Llega a Ibiza el Biomaratón de Flora Española con una salida botánica desde Sant Llorenç

El grupo de investigación Botánica en las Islas Mediterráneas (Botland) de la Universitat de les Illes Balears (UIB) organiza una salida botánica en Ibiza con motivo de la VI Biomaratón de Flora Española, una iniciativa de ciencia ciudadana que tendrá lugar del 15 al 18 de mayo.

En Ibiza, la actividad programada será el sábado 16 de mayo, a las 10 horas, con una salida dedicada a la flora de Sant Llorenç de Balàfia. La visita estará guiada por Miquel Rodríguez.

El objetivo de la Biomaratón es dar a conocer la flora, fomentar el contacto entre la sociedad y la comunidad investigadora y acercar la biodiversidad vegetal al público general. Las personas participantes podrán observar y fotografiar plantas y registrar sus observaciones a través de la plataforma iNaturalist, una herramienta de ciencia ciudadana que permite recopilar datos sobre biodiversidad.

Para participar, solo es necesario disponer de un dispositivo móvil con conexión a internet y descargar gratuitamente la aplicación. Para asistir a la salida guiada, es necesario inscribirse previamente mediante el formulario correspondiente.

Día Internacional de la Fascinación por las Plantas

La Biomaratón de Flora Española es una iniciativa promovida por la Sociedad Botánica Española (Sebot) y la Sociedad Española de Biología de la Conservación de Plantas (Sebicop). El evento coincide con el Día Internacional de la Fascinación por las Plantas, que se celebra el 18 de mayo.

Además de la salida guiada, cualquier persona puede participar de forma individual subiendo fotografías de plantas al proyecto de iNaturalist durante los días de la Biomaratón o hasta una semana después. Para más información, se puede consultar la página web www.biomaratonflora.com o escribir a biomaratobalears@gmail.com.