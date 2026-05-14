Las imágenes del horror del supermercado habilitado como vivienda patera en pleno centro de la ciudad de Ibiza, desalojado este martes. Diez habitáculos cochambrosos sin las mínimas condiciones de higiene y salubridad. Cubículos pequeños separados por tabiques de pladur y sin ventanas, con los números pintados con espray en las puertas, cables sin protección en una instalación eléctrica sobrecargada, suelos encharcados... Y la persona que tenía alquilado el local al propietario y que llevaba años sin pagar, cobraba entre 400 y 500 euros por cada uno de ellos.

Llama la atención

Que en las conclusiones de la Demarcación pitiusa del Colegio de Arquitectos tras sus jornadas dedicadas al problema de la vivienda, reconozcan que no hay soluciones rápidas, pero reclamen que se facilite que se pueda construir con herramientas más ágiles. Sobre la crisis habitacional que sufren los temporeros que llegan a las islas en verano proponen sistemas constructivos más ágiles, como los cubículos, y además que las plazas que se creen para ellos sean permanentes, para que no puedan acabar como alojamientos turísticos, como ha pasado hasta ahora.