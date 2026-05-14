Razas autóctonas
Jornada formativa para impulsar la conservación del conejo de Ibiza este sábado
El curso se celebrará de 9 a 13 horas en Can Musson y abordará el estándar racial y la protección de esta raza autóctona.
redacción
La finca de Can Musson acogerá este sábado, de 9.00 a 13.00 horas, una formación dedicada al conejo ibicenco, una raza autóctona que, según alerta la Associació de criadors de conill eivissenc, se encuentra actualmente en peligro de extinción.
La jornada, organizada bajo el título ‘Jornada técnica sobre el conejo ibicenco: estudio del estándar racial y protocolo de su juzgamiento con prácticas aplicadas’, tiene como objetivo poner en valor y tecnificar el conocimiento sobre este animal, así como contribuir a su preservación.
La formación contará con la participación de Maria Teresa González, bióloga y secretaria de la Associació de criadors de conill eivissenc, y de Francesc Xavier Mora, veterinario especializado en cunicultura y profesor de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Desde la asociación animan a criadores, estudiantes, veterinarios y personas sensibilizadas con la fauna local a asistir a esta cita, que plantean como una oportunidad para conocer mejor esta raza, reconocer su estándar racial y contribuir a garantizar su pureza y bienestar.
La entidad defiende que proteger el conejo ibicenco es también preservar una parte de la identidad rural de la isla.
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