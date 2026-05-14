Javi Hoyos desvela la supuesta villa de Ibiza donde futbolistas recrean ‘La isla de las tentaciones’

Javi Hoyos ha dejado uno de los momentos más comentados de su paso por ‘Al cielo con ella’, el programa de RTVE presentado por Henar Álvarez. El comunicador, conocido por sus informaciones sobre famosos, influencers y televisión, habló en el espacio de La 1 sobre los límites del corazón, las presiones que recibe de personajes conocidos y algunos episodios relacionados con futbolistas. RTVE anunció su visita al programa junto a Pepa Bueno y Leonor Watling, y el episodio completo está disponible en RTVE Play con fecha de emisión del 12 de mayo de 2026.

Uno de los momentos más llamativos llegó cuando Hoyos habló de una supuesta villa en Ibiza a la que, según explicó, acudirían futbolistas para recrear una experiencia similar a la de ‘La isla de las tentaciones’.

“¿Tú sabes que hay una villa de las tentaciones en Ibiza a la que van muchos futbolistas a recrear, a imaginarse lo que pasa en el programa con chicas?”, lanzó el comunicador durante la conversación.

“Lo viven como si fuese su propio reality”

Según relató Javi Hoyos, la información le llegó hace un tiempo a través de una persona que le avisó de lo que supuestamente ocurría en esa casa. El colaborador explicó que algunos futbolistas alquilarían la villa y acudirían allí con chicas para vivir una experiencia privada inspirada en el famoso reality de parejas.

“Ellos son muy fans de todos los realities y de los programas”, comentó Hoyos, antes de añadir que, según le dijeron, los jugadores “lo viven como si fuese su propio reality, su experiencia apartados de todos”.

El comunicador no dio nombres ni identificó a ningún futbolista, pero sí aseguró que después de contar aquella historia recibió un mensaje de uno de ellos pidiéndole que eliminara el vídeo.

El mensaje de un futbolista tras publicar el vídeo

La anécdota subió de tono cuando Hoyos explicó el motivo por el que, según él, aquel jugador quería que borrase el contenido. En un primer momento, la conversación apuntó a que podía deberse a que tuviese pareja, pero el colaborador matizó que la razón era otra.

De acuerdo con su relato, el futbolista no quería que se supiera porque habría mentido a su equipo sobre el destino real del viaje. “Le habían dicho a su equipo que se iban de viaje cultural a otro país”, explicó Hoyos, mientras en el plató reaccionaban con sorpresa.

Javi Hoyos habla de los límites del corazón

La revelación sobre la supuesta villa de Ibiza se produjo dentro de una conversación más amplia sobre el oficio de informar de la vida privada de los famosos. Hoyos defendió que actualmente existe una forma más ética de hacer prensa del corazón y aseguró que intenta tener cuidado con determinadas informaciones.

Ibiza, realities y futbolistas: una combinación viral

La historia ha generado especial interés por la mezcla de elementos: Ibiza, futbolistas, una villa privada y una dinámica inspirada en uno de los realities más populares de la televisión. Sin embargo, Hoyos no ofreció nombres, fechas concretas ni pruebas públicas durante la entrevista, por lo que la información queda enmarcada en el relato que él compartió en el programa.

Lo que sí parece claro es que la anécdota encaja con el tono del espacio de Henar Álvarez, que combina entrevistas, humor y confesiones televisivas. En este caso, Javi Hoyos volvió a demostrar por qué se ha convertido en una de las voces más seguidas del salseo nacional.