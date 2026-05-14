Inma Saranova en el Foro Marino de Ibiza y Formentera: "El futuro del medioambiente no es algo lejano, ya está ocurriendo y está en esta sala"

"El objetivo que teníamos en este reto era concienciar a todo el mundo sobre los grandes problemas que tenemos en este ecosistema". Con esta reflexión, Mila Muñoz Katz, alumna de primero de Bachillerato del colegio Sa Real, resume el espíritu que ha marcado la séptima edición del Foro Marino de Ibiza y Formentera, celebrado en el Centro Cultural de Jesús este jueves 14 y organizado por IbizaPreservation junto a diferentes colaboradores científicos, educativos y medioambientales.

La jornada ha estado dedicada a los centros educativos de la isla y se ha dividido en dos grandes bloques: uno orientado a alumnos de secundaria y otro destinado a primaria. Durante toda la mañana, estudiantes de diferentes colegios e institutos de Ibiza han presentado investigaciones, retos y proyectos desarrollados a lo largo del curso con un objetivo común: entender qué ocurre en el mar Mediterráneo y cómo las acciones humanas están afectando al ecosistema marino de las Pitiusas.

"El futuro no es algo lejano, ya está ocurriendo. El futuro está en esta sala", ha afirmado durante la inauguración Inma Saranova, directora ejecutiva de IbizaPreservation, ante alumnos procedentes de centros como la Escuela de Artes, el Liceo Francés, Sa Real, IES Xarc o CEIP Santa Gertrudis, entre otros.

Concienciación desde las aulas

Uno de los ejes principales del foro ha sido la participación activa de los estudiantes en proyectos científicos vinculados al mar y al territorio ibicenco. Bajo el bloque 'Investigamos el mar', los alumnos han expuesto trabajos centrados en la erosión de las playas, la conservación de la posidonia y el impacto humano sobre el litoral.

La primera ponencia ha corrido a cargo del criminólogo e investigador Esteban Morelle, impulsor del Aula IbizaPreservation de Criminalidad Azul de la Universitat Jaume I. Durante su intervención ha insistido en la necesidad de entender las playas "como ecosistemas vivos" y no únicamente como espacios de ocio. "Cuando una playa pierde arena, el ecosistema cambia y eso afecta a todos los seres vivos presentes allí", ha señalado Morelle, que también ha hablado sobre la importancia de proteger la posidonia para conservar el Mediterráneo.

Tras esta introducción, alumnos del CEIP Santa Gertrudis y del IES Xarc han presentado proyectos guiados por el Aula IbizaPreservation de Criminalidad Azul. Los estudiantes de Santa Gertrudis han explicado el trabajo realizado en la playa de Santa Eulària, donde han analizado el estado del mar, la presencia de fauna y posibles señales de impacto humano.

Según han explicado durante la exposición, los objetivos del proyecto han sido detectar signos de degradación ambiental, fomentar la responsabilidad ecológica y sensibilizar a los alumnos sobre cómo las acciones humanas afectan directamente al entorno marino. Por su parte, alumnos del IES Xarc han centrado su trabajo en el estudio de la erosión de la playa de Santa Eulària, una problemática cada vez más visible en diferentes puntos del litoral pitiuso.

Microplásticos y salud ambiental

Otra de las intervenciones destacadas ha sido la presentación del proyecto 'Surfing for Science', impulsado por la Universitat de Barcelona y actualmente desarrollado también en Ibiza. Las investigadoras Carla Martínez-Vallcorba Piñeiro y Emma Torrent Guart han explicado a los estudiantes cómo se toman y analizan muestras de microplásticos en el mar. Durante la charla, Martinez ha detallado que los microplásticos son fragmentos inferiores a cinco milímetros y que muchos de ellos proceden de residuos cotidianos como bolsas, envases o materiales que terminan degradándose en el medio natural.

La ponencia ha despertado un importante interés entre los alumnos, que han formulado preguntas sobre el impacto de los microplásticos en los organismos marinos y sobre posibles soluciones para reducir la contaminación. Por su parte, la investigadora ha subrayado que "los microplásticos afectan prácticamente a todos los ecosistemas marinos y también pueden tener consecuencias para la salud humana debido a los aditivos químicos presentes en muchos materiales plásticos".

"No todo está perdido"

La jornada también ha contado con la participación del etólogo y divulgador ambiental Alex Avello, fundador de la ONG Oceavida y colaborador de National Geographic España. Durante su intervención, titulada 'No todo está perdido', ha compartido experiencias personales vinculadas a la conservación marina y ha alertado sobre problemas como la pesca de arrastre, las redes fantasma, los vertidos contaminantes, el ruido submarino o el impacto del turismo masivo sobre la fauna marina. "El mayor destructor del océano es la pesca de arrastre", ha afirmado Avello, que también ha advertido sobre la enorme cantidad de plástico acumulado en el fondo marino.

Los retos del futuro

La última parte del foro ha estado dedicada a la presentación de los retos desarrollados por los propios centros educativos durante el año escolar. Alumnos del IES Isidor Macabich han presentado el proyecto 'Zero plásticos', mientras que estudiantes del colegio Sa Real han expuesto 'Conciencia para conservar', una propuesta artística y educativa elaborada con materiales reciclados y residuos recogidos del entorno.

"Hemos hecho elementos y murales con materiales reciclados y con plásticos que afectan mucho al ámbito marino, como paquetes de patatas, chucherías o cigarrillos que terminan en el mar y la gente no es consciente de ello", ha explicado Mila Muñoz Katz. La estudiante ha resumido el mensaje central de la jornada: "Nos está afectando porque es el futuro que estamos dejando y nosotros somos ese futuro".