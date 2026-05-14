50 años del mítico Es Racó Verd: una gran fiesta de rock en Ibiza

Es Racó Verd, el emblemático local situado en la plaza de Sant Josep, celebra este mes de mayo su 50 aniversario con una fiesta especial que reunirá a dos agrupaciones muy vinculadas a la historia musical del local: Can Raia Rocky Band y Bluesmàfia. La celebración tendrá lugar el sábado 23 de mayo, a partir de las 20 horas, con entrada libre.

El establecimiento, conocido por el olivo milenario de su terraza, su amplio patio interior y su papel como punto de encuentro cultural y social del municipio, abrió sus puertas en 1976. La efeméride coincide además con el 20 aniversario de la llegada de sus actuales propietarios, Sam y Clare, que asumieron la gestión del local en 2006 tras tomar el relevo de Luis y Carola.

La historia de Es Racó Verd

Es Racó Verd nació en una época en la que Sant Josep conservaba un marcado carácter rural y tranquilo. Bajo el nombre inicial de S’Olivera de Can Botja, el local ya era en los años 70 uno de los principales lugares de reunión del pueblo, con eventos comunitarios, actuaciones de grupos folclóricos y baile payés en su patio interior. Con el paso del tiempo, y pese a la transformación de Sant Josep en un núcleo cada vez más cosmopolita, el establecimiento ha mantenido su identidad como espacio abierto a vecinos y visitantes, con la música en vivo como una de sus señas más reconocibles.

Uno de los momentos destacados de su trayectoria fue el festival Rock a s’Olivera, que comenzó en 1993 y por el que pasaron numerosas bandas de la isla. Entre ellas figuró Can Raia Rocky Band, una de las formaciones que más veces actuó en el escenario de Racó Verd y que ahora se reunirá de nuevo con motivo del aniversario.

La banda, creada en 1998 por jóvenes de Sant Josep aficionados al rock and roll, volverá a los escenarios para esta ocasión con Papitu d’en Xic, Josep Palau y Jose Jaime Realet, junto a Sara Arribas al bajo, en sustitución de Joan Trafford por motivos laborales. El grupo interpretará versiones de clásicos de Led Zeppelin, AC/DC, The Doors, Deep Purple o Iggy Pop, entre otros.

El cartel se completa con Bluesmàfia, un grupo también muy ligado a la programación habitual de Racó Verd. Actuarán Montse Llaràs, Miquel Prats 'Botja', Víctor Gressely, Dennis Herman, Salva Sansano y Stefano Serra, acompañados por otros músicos invitados, entre ellos Seán Mackey, de The Moonshine Band. El repertorio estará centrado en clásicos del rock and roll.

Con esta fiesta, Racó Verd quiere rendir homenaje a su historia y a todas las personas, vecinos y visitantes que han formado parte de ella durante las últimas cinco décadas. La organización anima además a enviar fotografías, anécdotas o recuerdos relacionados con el local a través de sus redes sociales, con el objetivo de construir una celebración colectiva en torno a la memoria del establecimiento.